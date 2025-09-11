Au micro de RMC ce jeudi soir, Adil Rami, joueur de l’OM de 2017 à 2019, s’est exprimé sur la méthode Roberto De Zerbi.

Depuis son arrivée sur le banc de l’Olympique de Marseille, Roberto De Zerbi ne laisse personne indifférent. Reconnu pour son caractère volcanique et son exigence de tous les instants, l’entraîneur italien de 46 ans impose une discipline sans concessions. La saison passée, cette rigueur a porté ses fruits : l’OM a terminé dauphin du PSG en Ligue 1 et s’est ainsi offert une place en Ligue des champions.

« Je le trouve parfois dur, limite-limite »

Adil Rami, ancien défenseur marseillais et champion du Monde 2018, a livré son regard sur ce travail lors de l’émission Génération After sur RMC. Globalement séduit par l’animation offensive de la saison précédente, il a salué l’approche offensive de De Zerbi : « L’année dernière, j’ai beaucoup aimé, il y avait beaucoup de joueurs dans la surface ».

Mais l’ancien joueur nuance rapidement son jugement. Ayant visionné la série documentaire diffusée sur YouTube consacrée à l’OM, il pointe du doigt l’intensité parfois excessive du technicien italien dans son rapport aux joueurs : « On a regardé la série sur Youtube. On voit un peu le comportement et la communication entre l’entraîneur et ses joueurs. Je le trouve parfois un peu trop dur. En étant joueur, je suis passé par là. On peut parfois péter les plombs. Je le trouve parfois dur, limite-limite. On est aussi des pères de familles. Parfois, ça peut ne pas passer en termes de communication ».

Rami ne cache pas ses réserves sur certains choix tactiques

Au-delà de l’aspect managérial, Rami ne cache pas ses réserves sur certains choix tactiques actuels. Selon lui, les Marseillais rencontrent de réelles difficultés dans l’organisation collective, notamment sur le plan défensif : « Cette année, je trouve qu’il y a beaucoup de problèmes tactiques. On parle beaucoup de la défense mais je les trouve loin du porteur du ballon ».

Ces remarques viennent rappeler que, malgré la qualification prestigieuse en C1 et l’aura grandissante de De Zerbi, la vie à l’OM reste toujours marquée par les débats, les critiques et une médiatisation intense. L’équipe phocéenne aura l’occasion d’apporter une réponse sur le terrain dès vendredi soir (20h45) avec un déplacement à Lorient en ouverture de la 4ᵉ journée de Ligue 1.