OM : De Zerbi dévoile son plan pour Pavard et met les choses au clair pour Balerdi et Gouiri

Présent en conférence de presse avant OM-Lorient, Roberto De Zerbi s’est exprimé sur les cas de Leonardo Balerdi, Amine Gouiri, et Benjamin Pavard.

Ce jeudi, à la veille d’un nouveau rendez-vous important pour l’Olympique de Marseille face au FC Lorient au Vélodrome, Roberto De Zerbi s’est présenté en conférence de presse. L’entraîneur italien a abordé plusieurs dossiers chauds : Leonardo Balerdi, Amine Gouiri, ou encore la recrue Benjamin Pavard.

Balerdi reste le capitaine

Souvent critiqué pour ses erreurs défensives, Leonardo Balerdi vit un début de saison très compliqué mais peut compter sur le soutien total de son coach. « Il a eu un début de saison très difficile, c’est évident. Mais Balerdi, ça reste le capitaine indiscutable, un joueur très important. Quand mes joueurs sont en difficulté, j’essaie d’être plus proche d’eux encore. C’est quelqu’un que j’aime beaucoup, il est exemplaire. En dehors de ses erreurs, un supporter doit être fier d’avoir Balerdi. C’est un joueur déterminant pour nous », a insisté De Zerbi.

D’autre part, l’arrivée de Pierre-Emerick Aubameyang a fait craindre une baisse de statut pour Amine Gouiri. Mais là aussi, l’entraîneur olympien a voulu rassurer. « Quand on a pris Aubameyang, Benatia et moi on a tout de suite parlé à Gouiri pour lui dire que les choses ne changeaient pas. Il y a plus de matchs cette année avec la C1, il faut une équipe forte. Je ne pense pas que ce soit un problème mental. C’est plus physique je pense. Aux Pays-Bas, j’en avais déjà parlé avec mes préparateurs. C’est tout, ça reste comme Balerdi un joueur très important », a expliqué le technicien italien.

« Je m’attends à ce que Pavard soit le joueur qu’on connaît »

Enfin, De Zerbi s’est montré enthousiaste à l’idée d’accueillir Benjamin Pavard, fraîchement arrivé à Marseille. « Je m’attends à ce que Pavard soit le joueur qu’on connaît, qu’il apporte son expérience et sa personnalité. Il a voulu venir de manière très enthousiaste, ça nous rend heureux que les Français savent ce que l’OM représente. J’aime l’idée d’entraîner cette équipe parce que c’est un groupe fort. Il faudra être prêt en peu d’entraînement », a déclaré l’entraîneur.

De Zerbi a ainsi profité de cette conférence pour réaffirmer son soutien à ses cadres et souligner l’importance de l’unité du groupe. Entre la confiance accordée à Balerdi et Gouiri, et l’arrivée de Pavard, l’OM aborde la suite de la saison avec une idée claire : renforcer la solidité de l’effectif tout en misant sur la personnalité de ses joueurs.