L’Olympique de Marseille aborde la 4e journée de Ligue 1 avec la ferme intention de tourner la page après une trêve internationale bienvenue. Dans un Vélodrome qui attend un électrochoc, les Olympiens défient Lorient ce vendredi, animés par l’obligation de relancer une saison mal embarquée.

Le groupe olympien : cinq recrues et un retour de poids

La grande nouveauté, c’est la première apparition d’Igor Paixao dans le groupe. L’ailier brésilien, tout juste arrivé et déjà très attendu, vient renforcer un secteur offensif en quête d’inspiration. Derrière lui, une vague de recrues s’installe : Benjamin Pavard, arrivé en prêt de l’Inter, le défenseur Nayef Aguerd, le polyvalent Matt O’Riley et le prometteur Arthur Vermeeren postulent tous à une place sur la feuille de match.

Bonne nouvelle également : le retour de Facundo Medina, dont l’absence longue durée avait fragilisé la défense marseillaise. Sa présence est un atout précieux à ce moment-clé de la saison.