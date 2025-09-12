L’ambiance est électrique au Barça. Au cœur d’un mois de septembre sous pression, les querelles internes éclatent alors qu’Hansi Flick joue les pompiers pour éviter l’embrasement avant le choc face à Valence.

L’ambiance s’alourdit après un début de saison inégal

Le retour de la trêve internationale n’a rien arrangé : le vestiaire du FC Barcelone gronde. Après un mois d’août mitigé, deux victoires, un nul, et une quatrième place provisoire en Liga, la frustration se fait sentir chez les cadres et les jeunes pousses du club.

Face aux micros, Hansi Flick ne s’est pas dérobé : « L’an dernier, on jouait en équipe. L’important, c’est d’éviter tout problème d’ego, sinon c’est l’équipe qui en pâtit. » Le ton est posé ; la réalité du vestiaire l’est beaucoup moins. L’inflexion de Flick fait écho auprès de certains, mais pas de tous.

Lamine Yamal face aux critiques et aux suspicions d’ego

Dans un climat tendu, sa personnalité suscite interrogations et critiques. Interrogé sur les réflexions de Flick, il n’a pas masqué son désaccord : « Chacun pense ce qu’il veut. Je ne crois pas que les ego soient la cause (du nul face au Rayo), c’est simplement que ce n’était pas notre match. Il faut vite retrouver notre niveau pour le prochain rendez-vous. » Un positionnement qui divise. Pour certains consultants, le « problème d’ego du Barça » porterait son nom, révélant une cassure grandissante, alors que le joueur collectionne déjà les distinctions, notamment celui de meilleur jeune joueur du monde selon le CIES.

Des altercations entre joueurs : quand Fermín et Gavi franchissent la limite

La rivalité ne s’arrête pas là. Deux incidents révélateurs entre Fermín López et Gavi sont venus trouer la fragile cohésion du groupe. Sur la tournée en Asie, le ton est violemment monté à l’entraînement. Fermín s’est retrouvé à terre, nécessitant l’aide de ses coéquipiers pour se relever. Quelques jours plus tard, à Barcelone, nouvel éclat – cette fois, il a fallu séparer les deux jeunes milieux pour éviter que les mots ne laissent place aux gestes.

Échauffourées répétées entre deux ex-proches du vestiaire

Interventions nécessaires de la part du staff et des coéquipiers

Ambiance pesante malgré la volonté de mettre un terme aux incidents

Flick obligé d’intervenir pour apaiser le groupe

Face à la multiplication de ces accès de tension, Flick a dû intervenir. Réunion de crise, mises au point individuelles et collectives : le coach allemand s’impose en pacificateur. Les altercations n’ont pas eu, pour l’instant, de prolongement direct lors des dernières séances, mais la méfiance subsiste sous la surface.

Le discours du coach transmet une exigence claire : priorité à l’esprit d’équipe, au service du collectif. La gestion de ces jeunes talents à l’ego fort devient l’un de ses plus grands défis, alors que la pression du résultat ne faiblit pas sur les épaules du technicien.

Un défi de taille avant le match contre Valence

L’état d’esprit du groupe sera scruté dimanche soir lors du retour à la compétition contre Valence. Dans un championnat ultra-concurrentiel, la moindre faille interne pourrait coûter des points précieux à l’équipe qui vise la tête.

Pour Flick, l’enjeu est limpide : ressouder son vestiaire, canaliser le feu des egos tout en capitalisant sur le talent brut de ses jeunes, de Lamine Yamal à Fermín. La gestion des egos n’est plus une option, mais une urgence à la veille d’une semaine capitale pour l’avenir du Barça.