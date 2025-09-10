Une génération dorée bouscule la planète football

À seulement 18 ans, Lamine Yamal offre déjà un nouveau souffle au ballon rond. Sa consécration comme meilleur jeune joueur du monde par le CIES consacre toute une génération, brillante et précoce, qui transforme en profondeur la hiérarchie internationale. Entre jeunesse triomphante européenne et promesses venues de tous horizons, le football mondial plonge dans une nouvelle ère.

Lamine Yamal, une ascension fulgurante

Leader technique du FC Barcelone et déjà indispensable avec l’Espagne, Lamine Yamal s’affirme comme le joyau du football européen. Sa note exceptionnelle de 97,7 vient récompenser une saison où il a brillé en Ligue des champions et en sélection, marquant les esprits par sa maturité. Sur la campagne 2025/26, il affiche des statistiques dignes d’un cadre : 2 buts, 3 passes décisives en 3 matches, 100 % de titularisation, et surtout une influence directe sur plus de 70 % des buts catalans. Sa valeur marchande affole déjà les compteurs, culminant à 200 millions d’euros moins de deux ans après ses débuts professionnels.

Un podium sous le signe de l’excellence européenne

Le palmarès du classement CIES met en lumière la suprématie du travail de formation en Europe. Juste derrière Yamal, son coéquipier Pau Cubarsí confirme l’incroyable vivier catalan en décrochant la deuxième place grâce à une note de 93,4. Le PSG n’est pas en reste : Warren Zaïre-Emery, véritable patron à 19 ans, s’invite sur le podium avec une note de 87,8 et représente l’espoir d’un collectif parisien en quête de titres. Cette domination continentale trouve un écho dans l’histoire récente, à l’image du parcours stratosphérique de joueurs comme Kylian Mbappé, auteur de 31 réalisations en Liga dès sa première saison au Real Madrid.

Les pépites du top 10 : qui sont les futurs cracks ?

Derrière ce trio de tête, la concurrence est rude et internationale. L’explosif Estevão, ailier brésilien fraîchement transféré à Chelsea, occupe le 4e rang avec 87,7 points. Suit de près Franco Mastantuono, nouvelle recrue du Real Madrid (85,4), et Jorrel Hato, solide défenseur central passé de l’Ajax à Chelsea (84 points). Le top 10 accueille aussi :

Roger Fernandes (ailier, Guinée-Bissau),

Myles Lewis-Skelly (milieu, Angleterre),

Geovany Quenda (attaquant, Portugal),

Elías Montiel (milieu offensif, Paraguay), unique joueur du top capable de rivaliser sans évoluer en Europe.

La relève mondiale est déjà prête

Au-delà du top 10, le classement illustre la diversité et la vigueur d’une nouvelle vague. Des noms comme Jobe Bellingham, Lucas Bergvall, Rodrigo Mora ou Leny Yoro – tous présents dans le top 50 – incarnent cette montée en puissance. Autant de jeunes qui, malgré leur âge, affichent déjà des performances sur les plus grandes scènes. L’Afrique, l’Amérique du Sud et l’Europe offrent désormais un vivier homogène, imprévisible et d’une rare maturité.