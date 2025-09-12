Mahdi Camara, un temps tout proche de s’engager avec l’OGC Nice, a finalement choisi de signer au Stade Rennais. Un revirement qui avait suscité une réaction ferme de l’entraîneur niçois, Franck Haise. Le milieu de terrain a tenu à lui répondre.

À 27 ans et dans la fleur de l’âge, Mahdi Camara a choisi de donner une nouvelle orientation à sa carrière. Pilier du Stade Brestois ces dernières saisons, le milieu de terrain a quitté le Finistère pour rejoindre le Stade Rennais, qui a déboursé 8 millions d’euros afin de s’attacher ses services. Ce transfert aurait toutefois pu prendre une autre tournure : l’OGC Nice pensait tenir sa recrue, Camara ayant même donné son accord de principe avant de finalement se tourner vers la proposition plus avantageuse formulée par Rennes.

Ce revirement a provoqué quelques crispations, en particulier sur la Côte d’Azur. L’entraîneur niçois Franck Haise n’a pas caché son amertume il y a quelques semaines, soulignant ce qu’il considère comme un manque de parole du joueur. « Concernant Mahdi Camara, tant qu’un joueur n’a pas signé son contrat, il peut toujours se passer des choses. Je ne peux pas empêcher un club de s’intéresser à un joueur. Peut-être que, nous aussi, on aurait pu le faire. Après un joueur qui revient sur la parole donnée, c’est un problème de valeur », a-t-il regretté, laissant transparaître sa frustration face à ce coup de théâtre.

« J’ai beaucoup de respect pour le coach Haise »

Présenté officiellement sous ses nouvelles couleurs en Bretagne ce vendredi, Camara n’a pas éludé le sujet et a tenu à répondre avec calme aux propos du coach niçois. « J’ai beaucoup de respect pour le coach Haise. Il peut penser ce qu’il veut de moi mais les gens qui me connaissent savent que je ne suis pas une mauvaise personne. »

Ainsi, l’arrivée de Camara à Rennes n’est pas seulement un renfort sportif : elle s’est accompagnée d’un parfum de polémique, conséquence directe de ce duel à distance entre deux clubs de Ligue 1 et d’une décision de carrière qui n’a laissé personne indifférent.