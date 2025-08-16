Stade Rennais Mercato : Franck Haise (OGC Nice) ne décolère pas pour Mahdi Camara !

Le coach de l’OGC Nice n’a pas apprécié la volte face de Mahdi Camara, la nouvelle recrue du Stade Rennais, qui devait s’engager avec les Aiglons.

Entré en jeu hier lors de la victoire du Stade Rennais contre l’OM (1-0), Mahdi Camara a débuté du bon pied son aventure bretonne. L’ancien stéphanois a choisi de rejoindre le SRFC alors qu’il était attendu à Nice, et hier, en conférence de presse Franck Haise est revenu sur sa volte face. «On ne peut pas mettre 15 millions en transferts, donc on doit faire un recrutement avec des gens qui ont envie de nous rejoindre», a-t-il lâché.

« C’est un problème de valeur »

Avant d’ajouter… « On avait un accord du joueur. On avait un accord de Brest. Mais tant que le contrat n’est pas signé, dans le foot, il peut toujours se passer plein de choses. Après, je ne peux pas empêcher un club qui était intéressé par ce joueur-là, qui est un très bon joueur, d’aller jusqu’au bout. Parce que si nous on avait la possibilité de le faire, on ne se priverait pas non plus. Il faut dire les choses comme elles sont. Après, le joueur et son entourage qui donnent un accord et qui reviennent dessus 3 heures après, c’est un autre problème. C’est un problème de valeur. » A noter que Camara ne laisse que de bons souvenirs à Brest, qui l’a remercié sur ses réseaux avec ce joli message : « En 3 saisons, Mahdi aura su conquérir les cœurs par son travail, son talent et son humilité. Avec lui, le Club aura écrit l’une des plus belles pages de son histoire. Merci pour tout Mahdi, Brest sera toujours ta maison ! »