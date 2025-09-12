OM : la compo de Roberto De Zerbi pour affronter le FC Lorient

Voici les compos officielles du match entre l’OM et le FC Lorient pour ouvrir la 4e journée de Ligue 1.

Ce vendredi soir, l’OM reçoit le FC Lorient pour ouvrir la 4e journée de Ligue 1. Découvrez ci-dessous les compositions d’équipes officielles alignées par Roberto De Zerbi et Olivier Pantaloni. Coup d’envoi à 20h45 au Vélodrome.

Les compos officielles

OM : de Lange – Murillo, Pavard, Aguerd, Medina – Gomes, Kondogbia (cap) – Greenwood, Nadir, Weah – Gouiri.

FC Lorient : Mvogo – Meïté, Talbi, Faye – Mvuka, Cadiou, Abergel (cap), Yongwa – Makengo, Karim – Soumano.