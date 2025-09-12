Comme attendu, Amine Harit quitte l’OM et rejoint l’Istanbul Başakşehir sous forme de prêt avec option d’achat.

C’est officiel : l’aventure d’Amine Harit à l’Olympique de Marseille connaît un nouveau tournant. Le club turc de l’Istanbul Başakşehir a annoncé ce vendredi l’arrivée du milieu offensif sous forme de prêt, assorti d’une option d’achat jusqu’à la fin de la saison 2025-2026.

Arrivé à Marseille en 2021 en provenance de Schalke 04, d’abord en prêt puis transféré définitivement, Harit a connu des hauts et des bas sous le maillot olympien. Capable de fulgurances techniques et de belles prestations, il a aussi été freiné par plusieurs blessures. À 28 ans, le milieu offensif cherche donc un nouveau souffle et davantage de temps de jeu. Başakşehir, club ambitieux de Süper Lig turque, lui offre l’opportunité de se relancer.

Une nouvelle étape pour Harit

Du côté de l’OM, ce départ allège l’effectif dans un secteur offensif déjà fourni. Harit, qui n’entrait plus dans les plans de Roberto De Zerbi, va pouvoir rebondir dans un championnat où sa créativité et sa qualité technique pourraient faire la différence.

Le club turc vient de publier un communiqué pour officialiser l’arrivée du Marocain : « Notre club a trouvé un accord avec l’OM pour le prêt avec option d’achat d’Amine Harit jusqu’à la fin de la saison 2025-2026. Nous souhaitons la bienvenue à l’international marocain et lui adressons nos vœux de succès sous notre maillot orange et bleu. »