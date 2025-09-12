La réaction de Roberto De Zerbi après la victoire de l’OM face au FC Lorient.

Après la grosse victoire de l’OM face au FC Lorient (4-0, notes), l’entraîneur marseillais Roberto De Zerbi s’est montré très satisfait de la prestation de son équipe au micro de Ligue 1+ : « On a très bien joué les 25 premières minutes, à tout point de vue : pressing, jeu, vitesse. On s’est créé beaucoup d’occasions de but. Aujourd’hui, c’est comme si la saison avait commencé : on a eu beaucoup de joueurs arrivés ces derniers jours — Vermeeren, Pavard, Aguerd — ce sont de très bons joueurs. Ce n’est que la 4ᵉ journée, mais c’est comme si c’était la première. »

« Quand les joueurs sont bons, c’est de suite plus facile »

Il a également salué la performance individuelle de certains joueurs, à savoir les recrues défensives : « Medina est très fort, Aguerd et Pavard aussi. On peut jouer aussi sur phases arrêtées. Ce qui me déplaît, c’est que c’est déjà la 4ème journée et pas la 1ère avec ces gars. Quand les joueurs sont bons, c’est de suite plus facile. »

En se projetant sur les prochains rendez-vous – le Real Madrid en LDC et le PSG en Ligue 1 -, De Zerbi a insisté sur l’importance de rester concentré et ambitieux : « On a deux matchs très importants qui arrivent avec Madrid, c’est très important en Ligue des Champions. On doit être humble et courageux, mais avec les joueurs qu’on a, on peut. On va aller à Madrid avec l’envie de chercher un résultat, d’être juste, j’espère qu’on peut aller faire une bonne partie. »