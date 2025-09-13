L’ASSE va se déplacer sans Zuriko Davitashvili à Clermont ce soir. L’ailier géorgien est blessé. Mais cela ne semble pas être très grave…

Avec 2 victoires et 2 nuls, l’ASSE était en tête de la Ligue 2 après 4 journées. Mais après les résultats d’hier soir, l’équipe d’Eirik Horneland a reculé de deux places. Elle n’est plus que 3e derrière Troyes et le Red Star. 2 points séparent désormais les Verts de l’Estac et du Red Star, leaders provisoires. Le Red Star s’est imposé à Pau (3-0) en profitant de l’expulsion d’un joueur palois d’entrée de jeu. Et Troyes a battu Nancy (3-0). Seule une victoire à Clermont permettrait donc à l’ASSE de conserver son fauteuil de leader et c’est sans Zuriko Davitashvili qu’elle se déplacera à Clermont ce samedi soir.

Davitashvili touché aux ischios

Le Géorgien ne figure pas dans le groupe stéphanois. Une absence pour cause de blessure, a fait savoir le service communication du club, sans en dire plus sur la nature de la blessure. Selon le compte géorgien Geo Team, Davitashvili est contraint de déclarer forfait car il souffre d’une micro-blessure au niveau de l’ischio-jambier. Il devrait reprendre l’entraînement dans trois à quatre jours. Rien de grave, donc. Davitashvili semble donc avoir un peu trop forcé lors de la trêve internationale, lui qui a joué deux matches avec sa sélection, inscrivant un but et délivrant une passe décisive face à la Turquie (2-3) et à la Bulgarie (3-0)…