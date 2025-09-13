Real Madrid : la compo de Xabi Alonso pour affronter la Real Sociedad

Voici les compos officielles du match entre la Real Sociedad et le Real Madrid pour la 4e journée de Liga.

Ce samedi, le Real Madrid se déplace sur la pelouse de la Real Sociedad pour la 4e journée de Liga. Découvrez ci-dessous les compositions d’équipes officielles alignées par Sergio Francisco et Xabi Alonso. Coup d’envoi à 16h15 au stade d’Anoeta.

Les compos officielles

Real Sociedad : Remiro – Elustondo, Zubeldia, Caleta-Car, Gomez – Goti, Marin, Gorrotxategi, Barranetxea – Oyarzabal (cap), Guedes.

Real Madrid : Courtois – Carvajal (cap), Militão, Huijsen, Carreras – Ceballos, Tchouaméni, Güler – Brahim, Mbappé, Vinicius