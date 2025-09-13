Après son match plutôt tranquille contre Lorient, Jeffrey de Lange, habituel gardien remplaçant de l’OM, a dévoilé les coulisses de sa titularisation.

Vendredi soir, en ouverture de la 4e journée de Ligue 1, l’Olympique de Marseille a parfaitement lancé son week-end en s’imposant largement contre Lorient (4-0, notes) au Vélodrome. Pour cette rencontre, Roberto De Zerbi avait surpris en alignant Jeffrey de Lange dans les buts, à la place de l’habituel numéro 1 Geronimo Rulli. Un choix fort, assumé, qui a permis au portier néerlandais de vivre une première réussie et assez tranquille cette saison.

« Je sais quels matches je peux être amené à jouer »

En zone mixte, De Lange est revenu sur la décision de son entraîneur et sur la manière dont il a appris sa titularisation, tout en envoyant un message clair à son concurrent argentin : « J’ai parlé avec l’entraîneur cette semaine, il n’avait pas encore vraiment pris sa décision. Mais il m’a dit qu’il y avait une possibilité que je joue. Au final, j’ai appris la veille du match que cela allait être le cas. Je sais ce que l’entraîneur attend. J’ai parlé avec Roberto De Zerbi avant la reprise pour lui demander comment allait se dérouler ma saison. Je sais quels matches je peux être amené à jouer. Et je suis prêt à jouer tous les matches. »

Avec cette prestation sérieuse et un clean sheet à la clé, De Lange a marqué des points et montré qu’il pouvait représenter une alternative crédible à Geronimo Rulli. La gestion de ses gardiens par De Zerbi s’annonce comme l’un des feuilletons intéressants de cette saison marseillaise.

Propos rapportés par L’Équipe.