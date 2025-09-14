Retrouvez notre compo probable pour le RC Lens qui affronte le PSG ce dimanche à 17h15.

Ce dimanche à 17h15, le RC Lens se déplace sur la pelouse du PSG pour le compte de la 4e journée de Ligue 1. Et alors que Pierre Sage disposait d’un groupe quasi complet (hormis Machado, blessé), plusieurs joueurs sont restés à quai, parmi lesquels Nidal Čelik, Kyllian Antonio, Jhoanner Chávez, Hamzat Ojediran et Fodé Sylla.

L’entraîneur lensois dispose quand même de pas mal de choix pour faire sa composition. Outre Risser, le gardien titulaire habituel, la défense devrait être « new look » pendant plusieurs semaines. En effet, la blessure de Machado devrait décaler Udol en piston gauche, avec une charnière centrale Sarr-Baidoo-Gradit. Pour occuper le couloir droit, pourquoi pas récompenser Saud Abdulhamid de sa très bonne entrée face à Brest ? Au milieu, pas de grosse surprise à prévoir, avec le duo titulaire Thomasson-Sangaré, et seul Bulatović comme remplaçant sur le banc à ce poste.

C’est en attaque que l’incertitude demeure le plus. Avec Sotoca, Thauvin, Édouard, Sima, Saïd, Guilavogui, Fofana, voire Bermont, Pierre Sage dispose de beaucoup de choix. Thauvin part comme titulaire naturel, mais avec qui ? En conférence de presse, le coach lensois avait laissé entendre qu’Odsonne Édouard était « à l’heure et donc on va pouvoir l’aligner dès ce week-end ». Malgré tout, on imagine quand même le jeune Rayan Fofana enchaîner en pointe, avec Wesley Saïd comme dernier attaquant, avant d’intégrer en cours de match Édouard, mais aussi Sima.

Du côté du PSG, Luis Enrique devrait aligner une équipe assez remaniée, composée ainsi : Chevalier – Hakimi, Zabarnyi, Pacho, Beraldo – Zaïre-Emery, Neves, Ruiz – Mbaye, Ramos, Kvaratskhelia.

Notre compo probable pour Lens

Risser – Gradit, Baidoo, Sarr – Abdulhamid, Thomasson, Sangaré, Udol – Thauvin, Fofana, Saïd.