Le début de saison de la Juventus Turin, victorieuse de l’Inter Milan hier soir dans un match fou (4-3), enflamme l’Italie.

À l’instar du 4-4 qui avait eu lieu à Milan la saison dernière, le choc entre Nerazzurri et Bianconeri a tenu toutes ses promesses hier soir. Sauf que cette fois, la Juve est repartie avec la victoire et qu’elle poursuit son sans-faute avec un troisième succès en autant de matches. De son côté, l’Inter a enchainé avec un deuxième revers de rang en championnat et doit vite se ressaisir.

Au terme d’un match exceptionnel d’intensité et très prolifique, la Juve a pris le dessus sur l’Inter Milan en fin de match grâce à un but du jeune Vasilije Adžić (4-3), auteur d’un missile imparable.

La Juve arrive lancée pour débuter sa campagne de Ligue des champions contre Dortmund

Derby d’Italie en poche, la Juventus continue d’impressionner. Elle affiche un début de saison parfait et retrouvera la Ligue des Champions avec confiance, mardi face au Borussia Dortmund. Mais Igor Tudor ne s’enflamme pas. « C’était un match étrange, avec beaucoup de buts et de retournements de situation, a commenté le Croate. Le tir d’Adzic a décidé du match. C’est une belle victoire, contre une grande équipe. Le Scudetto ? La saison sera longue. Nous sommes sur la bonne voie, et cette victoire peut nous donner confiance. Dans deux jours, nous devrons la confirmer.» Le rendez-vous est pris.