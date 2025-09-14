PSG – RC Lens : les compos de Luis Enrique et Pierre Sage sont connues

Voici les compos officielles du match entre le PSG et le RC Lens pour cette 4e journée de Ligue 1.

Ce dimanche, le PSG accueille le RC Lens pour la 4e journée de Ligue 1. Découvrez ci-dessous les compositions d’équipes officielles alignées par Luis Enrique et Pierre Sage. Coup d’envoi à 17h15 au Parc des Princes.

Les compos officielles

PSG : Chevalier – Hakimi (cap), Zabarnyi, Beraldo, Hernandez – Lee, Vitinha, Zaïre-Emery – Barcola, Ramos, Kvaratshkelia.

RC Lens : Risser – Gradit, Baidoo, Sarr – Aguilar, Thomasson (cap), Sangaré, Udol – Thauvin, Guilavogui, Édouard.