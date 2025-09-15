Reconverti latéral gauche au sein du onze de l’ASSE, Maxime Bernauer a livré une analyse lucide après la nouvelle victoire des Verts, à Clermont, tout en promettant du mieux dans les semaines à venir.

Nouveau numéro 6 de l’ASSE, Maxime Bernauer a troqué son poste de défenseur central pour celui de latéral gauche, et force est de constater que ce rôle lui va plutôt bien. Après la victoire difficile des Verts à Clermont samedi, le défenseur polyvalent s’est confié au micro de beIN Sports sur ce succès précieux et ce que cette rencontre révèle de son équipe.

Selon Bernauer, le résultat prime sur la manière, même si le contenu laisse à désirer : « C’est important de le gagner ce match-là, il fait du bien. Ça n’a pas été très beau, ça n’a pas été notre meilleur match dans le contenu. Ce n’est vraiment pas une bonne première mi-temps, ils nous gênaient pour jouer notre football. On sait qu’il y a des matchs comme ça, surtout à l’extérieur qui vont être difficiles. L’important, c’était de pouvoir marquer rapidement en seconde période pour pouvoir se remettre dans le match et les faire douter. On a réussi à le faire. C’était un match pas trop plaisant mais il faut savoir les gagner. Je suis content parce qu’on prend trois points et on est seul en tête. C’est important, ça va faire du bien au mental. Il faut que l’on garde la tête tranquille, qu’on se remette à travailler parce qu’il y a beaucoup de choses moyennes sur ce match, on doit en avoir conscience. L’important reste de gagner, surtout dans cette Ligue 2. La saison va être longue, ces points-là comptent. »

« Le club a recruté des joueurs pour pratiquer ce football »

Le défenseur a également insisté sur l’ambition du club de progresser dans le jeu : « On a l’ambition de faire mieux dans le jeu. On sait qu’on est capables de beaucoup mieux. Le coach a un style de jeu propre à lui qu’il nous inculque depuis plusieurs mois. Cela marche bien. Le club a recruté des joueurs pour pratiquer ce football. On sait qu’on est capables de mieux, on l’a déjà démontré cette saison. Il y a des équipes qui vont nous rendre la tâche difficile, comme Clermont ce soir (samedi). Ils étaient invaincus avant ce match, il ne faut pas l’oublier, nous aussi. On avait à cœur de rester invaincus, d’être seuls en tête ce soir (samedi). On profite avec tous les supporters qui sont là à chaque fois, c’est exceptionnel. Ça fait du bien de profiter tous ensemble et de partager ces émotions. »

Malgré un match loin d’être parfait, Bernauer et les Verts peuvent savourer ce succès qui leur permet de s’installer en tête du classement et de continuer leur parcours avec confiance, avant un choc samedi prochain à 20h, face au Stade de Reims dans un Chaudron qui s’annonce (encore) incandescent.

Tous propos rapportés par EVECT.