Un nouveau record négatif pour Nantes

Les supporters du FC Nantes espéraient tourner la page après la déconvenue à Nice, mais la soirée a laissé un goût amer. En déplacement sur la Côte d’Azur, les Canaris ont inscrit leur nom dans les tablettes de la Ligue 1… à contre-cœur. Avec 18 matches consécutifs à l’extérieur en encaissant au moins un but, le club détient désormais la plus longue série du genre parmi les équipes actuellement en Ligue 1.

Retour sur la série noire à l’extérieur

Jusqu’à présent, Nantes partageait ce « record » avec Lorient (17 rencontres). Mais à l’Allianz Riviera, la tendance s’est confirmée et le FC Nantes s’est retrouvé seul en haut de ce classement peu glorieux. Difficile pour les fans de digérer une telle séquence, qui traduit des mois de fragilité loin de la Beaujoire.

Nice-Nantes : le match de tous les (mauvais) symboles

La défaite contre Nice (1-0) restera comme un tournant : celle qui fait basculer définitivement la série dans l’histoire. Malgré la présence d’un Anthony Lopes vigilant, auteur d’arrêts décisifs, aucun miracle n’a eu lieu pour stopper la spirale. Lopes, arrivé de Lyon pour relancer sa carrière chez les Jaune-et-Vert, s’est même vu salué comme le meilleur Nantais du soir. Mais le FC Nantes de Luis Castro n’a pas su inverser la tendance. Cette nouvelle désillusion ajoute un chapitre supplémentaire à la frustration ambiante.

Une défense en difficulté

L’effectif de Luis Castro ne parvient tout simplement plus à verrouiller son but hors de ses bases. Le chiffre qui pique : dix-huit matchs de suite en déplacement avec au moins un but encaissé. Si la qualité individuelle ne manque pas dans ce groupe, la fébrilité collective s’impose comme un vrai fléau pour une équipe parfois vite dépassée dès que le public adverse donne de la voix. Une défense en souffrance qui peine à retrouver confiance, même avec l’expérience d’Anthony Lopes au poste de dernier rempart.

Un autre record gravé dans l’histoire du club

Pour ne pas sombrer totalement dans la mélancolie, il suffit de remonter le fil de l’histoire nantaise. Il fut un temps où les records du FC Nantes faisaient rêver : entre 1976 et 1981, les Canaris sont restés invaincus à la Beaujoire durant 92 matches de rang en Ligue 1 ! Une série historique qui semble aujourd’hui bien lointaine. Ce contraste rappelle à quel point le club a alterné éclats et moments compliqués au fil des générations.