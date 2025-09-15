Dans sa chronique au Progrès, l’ancien défenseur de l’ASSE Patrick Guillou n’a pas été tendre avec les Verts ni avec leur entraîneur, Eirik Horneland, suite au difficile succès à Clermont (2-1).

Samedi, les Verts n’ont pas montré leur plus beau visage, lors du mini-derby à Clermont (2-1). Menés au score, ils ont réussi à renverser la vapeur en seconde période, et c’est bien là l’essentiel. Mais pour le contenu, il faudra repasser. Et ça, Patrick Guillou n’aime pas. L’ancien défenseur, dont la chronique corrosive dans Le Progrès est toujours très attendue, n’a pas manqué de tacler les Verts et leur entraîneur pour leur piètre prestation en Auvergne…

« Des passes dignes de tournois de quartier… »

« Des contrôles folkloriques, des passes dignes de tournois de quartier et des circuits de jeu ressemblant curieusement à des sudokus sans solution… », voilà comment il a décrit le jeu stéphanois pendant la majeure partie de la rencontre. Et c’est vrai que les Verts, mis sous pression par Clermont, ont eu bien du mal à construire des actions dignes de ce nom pendant la majeure partie de la rencontre.

Mais encore une fois, le plus important est qu’ils ont réussi à décrocher un nouveau succès, le troisième en cinq journées, ce qui leur permet de conserver la tête de la Ligue 2. Si c’est toujours le cas en mai, les historiens de l’ASSE ne retiendront que la montée, pas le contenu des matches…