Si But! Football Club traite en premier lieu l’actualité de certaines équipes de l’élite, nous avons décidé de vous faire un résumé de ce qu’il s’est passé aujourd’hui dans l’autre partie – moins médiatique – de la France du football.

RC Strasbourg : dissension chez les supporters

La contestation des ultras du Racing à propos de la multipropriété ne plait pas à tous les supporters strasbourgeois, bien au contraire. Lundi, les Racing Girls Strasbourg ont publié un communiqué pour dire que « les propos tenus sur les banderoles déployées lors du match contre Le Havre sont inacceptables et ne représentent en rien notre vision du soutien au Racing Club de Strasbourg Alsace ». Le groupe réaffirme son soutien au président, Marc Keller, dont les ultras ont demandé le départ, de même qu’au capitaine, Emanuel Emegha, dont l’avenir à Chelsea serait une raison suffisante pour lui retirer le brassard, selon la tribune la plus chaude de la Meinau.

Plus tard dans la journée, Dimitri Liénard s’est invité dans la polémique à l’occasion de l’émission Club 1906. L’idole du RCSA n’a pas hésité à parler de « honte absolue » : « Je ne comprends pas ça, ceux qui n’aiment pas, allez supporter Haguenau, Colmar ou Schiltigheim. C’est la famille qui a été attaquée : le capitaine, le président. Emegha a toujours tout donné. Mais cela provient d’une minorité. D’ailleurs, ils ont été sifflés par le reste du stade. Il faut régler ce problème en interne. On passe pour des ânes, des clowns. En tant qu’ancien capitaine, je dirais à mes joueurs de ne plus aller les saluer. Ce qu’ils ont fait, c’est une honte absolue. Keller aurait pu partir avec ses millions et il est là chaque week-end. L’équipe a retrouvé l’Europe, a terminé 7e la saison dernière ».

LOSC : coup dur confirmé pour Alexsandro

Sorti à la mi-temps du match contre Toulouse (2-1), dimanche, Alexsandro manquera plusieurs semaines de compétition. Le LOSC l’a annoncé hier via un court communiqué dans lequel il explique que l’international brésilien souffre d’une lésion musculaire du quadriceps droit.

RC Lens : les supporters ne décolèrent pas après Paris

Avant le match entre le RC Lens et le PSG, soldé par une victoire parisienne 2-0, de violents incidents ont éclaté aux abords du stade Géo-André, où les cars ayant emmené les supporters lensois avaient été garés. Certains groupes d’ultras n’ont jamais pu accéder au Parc des Princes, bloqués dès leur arrivée par un dispositif policier jugé exceptionnellement lourd. Tandis que les autorités affirment avoir appliqué le protocole habituel pour prévenir d’éventuels débordements, des bagarres intenses ont éclaté, avec des échanges de coups et des jets de projectiles.

Selon L’Équipe, deux versions s’opposent : selon la police, des ultras auraient refusé de se faire fouiller à la descente des bus. Mais plusieurs témoins nordistes parlent d’un climat tendu dès l’arrivée, presque comme un piège. « Je n’avais jamais vu autant de CRS dès la sortie du bus », a relaté Florent Caffery, journaliste à La Voix du Nord. Un habitué des déplacements a ajouté : « Tout a dégénéré quand des femmes ont demandé à aller aux toilettes, ce qui leur a été refusé. » Il a poursuivi : « Le pire, c’est qu’avec les CRS on pouvait parler un tout petit peu, mais quand la Brav-M (la police chargée du maintien de l’ordre) est arrivée, elle a chargé, ç’a été la folie. Ils tapaient, matraquaient. Pourtant, ça se passait comme chaque année, mais c’est cet encerclement par les CRS, avec boucliers, casques et lacrymos, qui a mis une forme de tension. Ce n’est pas le protocole signé par les clubs. »

Équipe de France : Deschamps pleure Umtiti

Retraité à 31 ans, Samuel Umtiti a été la ciblé d’hommages de tout horizon de la part du monde du football. Les mots de Didier Deschamps sont les plus forts : « Après Blaise Matuidi, Adil Rami, Raphaël Varane et Steve Mandanda, Umtiti est le cinquième champion du Monde 2018 à prendre sa retraite. Sam, qui avait rejoint l’Équipe de France pour l’Euro 2016, a joué un rôle important dans notre conquête du titre mondial en Russie. Chacun se souviendra de son but de la tête qui nous a permis de battre la Belgique et de nous qualifier pour la finale. Pour ma part, je ne veux évidemment pas oublier tout le reste. Je retiens aussi sa complémentarité avec Raphaël, sa solidité défensive, sa combativité. Son genou le faisait déjà souffrir et il s’est accroché avec un courage exemplaire jusqu’au bout. Il aurait mérité une fin de carrière différente, mais il peut être fier de tout ce qu’il a accompli. Je lui souhaite d’être heureux et épanoui dans la nouvelle vie qui s’ouvre à lui. »

Stade Rennais – OL : Ménès remet une pièce dans la machine

Alors que la polémique arbitrale bat son plein suite à la victoire du Stade Rennais contre l’OL (3-1), Pierre Ménès s’en est directement pris à Stéphanie Frappart, préposée au VAR : « C’est magique même à la var Frappart trouve le moyen d’être nulle et de fausser un match. Mais continuons à la laisser à sévir. »

Pour rappel, la DTA a partagé hier une vidéo de cette action où on entend l’arbitre française dire après le geste de Rouault sur Merah : « Pour moi c’est bon. C’est haut mais pour moi ça reste pas, ça glisse. C’est bon pour moi. » Depuis, Frappart est l’objet de violentes critiques dont celle de Ménès.