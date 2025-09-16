Après avoir résisté aux assauts de Liverpool, Everton ou encore du Bayern Munich cet été, Malick Fofana (20 ans) pourrait finalement céder l’hiver prochain. L’ailier belge, véritable dynamiteur de l’attaque de l’OL, attire toujours les convoitises européennes.

L’OL avait fait le choix stratégique de conserver Fofana cet été, malgré les offres alléchantes, préférant se séparer de Georges Mikautadze et faire face à un déficit d’efficacité à la pointe de l’attaque. Cette saison, l’ailier belge s’est affirmé comme l’arme offensive numéro 1 de Paulo Fonseca, comme l’a encore démontré sa performance face à Rennes, où sa vivacité a mis à mal la défense adverse. Mais les prétendants européens ne désarment pas.

Selon Ekrem Konur, l’Inter Milan aurait déjà coché le nom de Fofana pour le mercato hivernal. Un départ en janvier pourrait donc bouleverser les plans offensifs de l’OL, qui devra composer sans son joueur clé si un accord venait à se concrétiser.

Le spécialiste du mercato affirme que Tottenham, Liverpool et Chelsea sont déjà prêts à passer à l’action, mais que la formation lombarde est persuadée d’avoir sa chance au prochain mercato. L’optimisme semble toutefois un peu exagéré, surtout quand il est révélé le montant que souhaite mettre l’Inter pour s’offrir Fofana. En effet, le budget de l’Inter pour une telle signature est annoncé à 25 millions d’euros. Or, il est bien précisé que l’OL demande désormais 50 millions d’euros pour lâcher son Diable Rouge.