Le choc entre le Stade Rennais et l’Olympique Lyonnais (3-1), dimanche en clôture de la 4e journée de Ligue 1, a laissé des traces bien au-delà du terrain. La tension est montée d’un cran sur les bancs, jusqu’à opposer frontalement Habib Beye et le staff lyonnais.

Privé de banc en raison de sa suspension, Paulo Fonseca observait la rencontre depuis les tribunes. Mais son adjoint Jorge Maciel n’a pas mâché ses mots après le match, ciblant directement le comportement d’Habib Beye. « Il faut savoir perdre, il faut savoir surtout gagner. Il fête tous les buts devant nous et à la fin, il nous menace. Même un entraîneur adjoint a cherché à nous saluer pour nous provoquer », a lâché le coach de l’OL, visiblement agacé par ce qu’il estime être un manque de respect de la part du banc rennais.

Dans les dernières minutes de la rencontre (3-1), chaque but a été suivi de célébrations appuyées du côté breton, ce qui a enflammé les tensions entre les deux camps. Au coup de sifflet final, les salutations ont été glaciales, marquées par quelques échanges de mots et une atmosphère tendue.

« Je ne veux pas répondre »

Beye, lui, n’a pas tardé à réagir aux accusations. Le coach rennais a balayé la polémique d’un revers de main : « Il peut dire ça, je sais exactement ce qui s’est passé. Il faut de temps en temps dire ce qui se passe vraiment sur un banc, ce qu’un coach entend et ce qu’il voit aussi. Je ne veux pas répondre, s’il pense que j’ai manqué d’humilité, ça le regarde, ça ne changera pas ma vie et je vais bien dormir ce soir. Ce n’est pas important. »

Entre accusations de provocation et démentis fermes, ce Rennes-OL laisse une trace supplémentaire dans la relation électrique entre les bancs de Ligue 1. Reste à savoir si cette rivalité naissante continuera de peser lors des prochains affrontements.