La commission arbitrale, qui s’est réunie ce lundi soir, a confirmé l’erreur de Rudy Buquet et Stéphanie Frappart pour la faute du Rennais Anthony Rouault sur le tibia du Lyonnais Khalis Merah.

L’Olympique Lyonnais ne décolère pas, depuis dimanche soir et sa défaite à Rennes (1-3), à propos de l’arbitrage. Les Gones, qui avaient ouvert le score dès la 14e par Corentin Tolisso, avaient la partie bien en main jusqu’à l’expulsion de Tyler Morton à un quart d’heure de la fin. Après quoi, réduits à dix, ils sont craqué sous les assauts des Rouge et Noir. Non seulement l’OL estime l’expulsion de Morton très sévère mais, en plus, il estime que c’est Rennes qui aurait dû jouer à dix dès le premier quart d’heure après une grosse semelle d’Anthony Rouault sur Khalis Merah.

Rouault aurait bien dû être expulsé

L’arbitre de champ, Ruddy Buquet, n’a pas vu la faute du Rennais. Et Stéphanie Frappart, qui était la préposée à la VAR, n’a pas jugé bon de la lui signaler et de l’inviter à revoir l’action. Une erreur lourde de conséquence vu ce qu’il s’est passé ensuite. Et effectivement, les deux arbitres ne vont pas s’en tirer à si bon compte. La commission arbitrale, qui s’est réunie ce soir, a confirmé l’erreur des deux sifflets. Cela ne changera rien au résultat mais l’OL sait qu’il a bien été victime d’une erreur arbitrale.