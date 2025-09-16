Après une première saison difficile, Igor Miladinovic semble enfin prêt à montrer tout son talent à l’ASSE. Entré en jeu samedi contre Clermont, le jeune milieu offensif serbe de 22 ans pourrait bien devenir l’arme secrète des Verts cette saison en Ligue 2.

Une seconde chance pour Igor Miladinovic ? Recruté il y a un an en provenance de Serbie pour 3 millions d’euros, le milieu offensif de 22 ans n’avait pas convaincu lors de sa première année à l’ASSE. Principalement cantonné à l’équipe réserve, il n’avait disputé que trois matchs de Ligue 1 et un match de Coupe de France en 2024-2025. À l’époque, Eirik Horneland estimait que le jeune international espoirs serbe n’était pas encore prêt pour l’élite, malgré un recrutement basé sur des analyses de datas prometteuses.



L’été dernier, aucun départ n’a été envisagé pour Miladinovic même si un prêt n’aurait pas été exclu. L’ASSE croyait encore au potentiel de son joueur, et sa récente prestation pourrait bien donner raison à la direction stéphanoise. Après une entrée décisive lors de la première journée et une absence lors des matchs suivants, le milieu d’1m70 a disputé une mi-temps pleine de promesses contre Clermont, contribuant directement au renversement de situation des Verts (1-2).

Miladinovic enfin dans la rotation de l’ASSE ?

Selon Peuple Vert, « Igor a profité des absences au milieu et de la nécessité de dynamiser une première mi-temps ratée. Son entrée a été clairement favorable pour l’équipe, disponible et actif avec ballon, il a montré une qualité technique ». Clément Grèzes, en direct sur BeInSports, souligne lui aussi des « appuis explosifs » et la capacité du Serbe à « faire la différence ».



Avec cette performance, Miladinovic pourrait devenir le successeur de Benjamin Bouchouari, récemment vendu à Trabzonspor. Ce joker inattendu à 3 millions d’euros pourrait bien faire parler de lui tout au long de la saison et offrir à l’ASSE une arme supplémentaire pour viser le haut du classement en Ligue 2. Horneland et les supporters stéphanois n’en demandent pas plus.