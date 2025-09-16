C’est Thomas Léonard qui arbitrera le choc entre l’ASSE et le Stade de Reims samedi à Geoffroy-Guichard. Un homme présent lors de quelques-unes des plus récentes humiliations des Verts.

Samedi, Geoffroy-Guichard fera le plein pour le choc entre l’AS Saint-Etienne et le Stade de Reims, relégués désireux de retrouver la Ligue 1 en fin de saison. Pour l’occasion, il ne faudra pas trop compter sur l’arbitre de la rencontre pour aider les Verts. Non pas que Thomas Léonard, désigné par la commission arbitrale, soit du genre à défavoriser Sainté, mais il a été le témoin de quelques-unes des plus grosses désillusions du club ces dernières années.

Il était au sifflet lors du 0-5 contre Rennes ou du 0-8 face à Nice

Poteaux Carrés rappelle qu’il était au sifflet le 5 décembre 2021 lorsque le Stade Rennais était venu s’imposer 5-0 dans le Chaudron, précipitant le renvoi de Claude Puel. Il était également présent le 20 septembre 2024 (cela fera un an samedi !) lorsque les Verts s’étaient faits broyer par l’OGC Nice (8-0) à l’Allianz Riviera. Enfin, c’est lui qui a dirigé le dernier match de la saison écoulée, contre Toulouse (2-3), avec une énorme déception à la clef, alors que les hommes d’Eirik Horneland avaient encore un espoir d’accrocher les barrages.

Thomas Léonard est donc pas loin d’être un chat noir pour l’AS Saint-Etienne. Fort heureusement, cette saison, les Verts semblent suffisamment armés pour surmonter ce genre d’obstacles !