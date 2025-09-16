ASSE – Stade de Reims : Horneland prêt à tout changer dans le onze des Verts !

Après plusieurs apparitions en tant que remplaçant, Lucas Stassin (20 ans) pourrait enfin obtenir sa chance dans le onze de départ de l’AS Saint-Étienne pour la réception du Stade de Reims (samedi, 20h). Plusieurs entrants sont attendus à ses côtés.

La saison de Lucas Stassin a enfin démarré. Cible des rumeurs de départ cet été du côté de l’ASSE, l’attaquant belge a donné la victoire aux Verts à Clermont ce samedi (2-1). Le jeune buteur a montré qu’il savait toujours faire la différence lorsqu’il était lancé dans le grand bain. Utilisé jusque-là comme joker, il pourrait profiter de cette rencontre pour s’imposer comme un élément offensif incontournable.

Avec le retour progressif de joueurs clés comme Zuriko Davitashvili (encore incertain), Dennis Appiah et Ebenezer Annan, L’Équipe et Peuple Vert assurent que Stassin pourrait bénéficier de la confiance retrouvée d’Eirik Horneland pour regagner une place de titulaire dès samedi pour la réception du Stade de Reims (20h).

Stassin de nouveau titulaire face à Reims ?

Face au Stade de Reims, il s’agira de combiner fraîcheur, talent et combativité pour sécuriser les points et relancer la dynamique du groupe. Les supporters, impatients de le voir débuter, espèrent que ce match sera l’occasion pour Stassin de briller et de confirmer son statut de futur titulaire.

Avec un calendrier chargé et des retours de blessure prometteurs, ce rendez-vous pourrait bien être le moment idéal pour Stassin de montrer qu’il mérite une place de choix dans l’équipe d’Eirik Horneland, et pourquoi pas de réitérer son impact décisif comme à Clermont.

ASSE : Larsonneur – Annan, Nadé, Lamba, Ferreira – Bernauer, Jaber, Tardieu – Boakye, Cardona, Stassin.