Pour son entrée en Ligue des champions ce mardi 16 septembre au Santiago Bernabéu (21h), l’Olympique de Marseille, dirigé par Roberto De Zerbi, devra composer avec un effectif réduit.



En plus de Nayef Aguerd, sorti sur protocole commotion après un choc à la tête lors du dernier match contre Lorient, l’OM devra se passer de Hamed Junior Traoré, victime d’une blessure à la cuisse. Ces absences viennent compliquer les plans de De Zerbi, qui cherchera à maintenir la solidité de son équipe face à un Real Madrid toujours redoutable à domicile.



Malgré ces contraintes, le technicien italien reste confiant et pourrait ajuster son système pour maximiser l’efficacité de ses joueurs disponibles. L’OM devra donc puiser dans ses ressources et montrer une grande cohésion pour espérer ramener un résultat positif de la capitale espagnole.