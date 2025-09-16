Le derby approche et Luis Castro semble avoir trouvé son joker pour surprendre le Stade Rennais : Yassine Benhattab. Si son impact n’a pas été évident samedi à Nice (0-1), ses statistiques cumulées après seulement quatre journées de Ligue 1 révèlent un joueur déjà décisif pour le FC Nantes.

Le FC Nantes attend sagement le Stade Rennais pour le premier derby de la saison. Ce sera ce samedi à La Beaujoire (17h) pour le compte de la 5e journée de Ligue 1. Pour ce faire, Luis Castro devrait compter sur Yassine Benhattab. Et pout cause : l’ailier de 22 ans est le joueur qui apporte le plus de danger du côté des Canaris.

Avec un total de 0,76 en xG + xA, il devance largement ses coéquipiers et s’impose comme l’atout numéro un de Castro. Benhattab a cette capacité rare à se trouver au bon endroit au bon moment. Ses déplacements intelligents, sa vision du jeu et sa qualité de passe font de lui une menace constante pour les défenses adverses. Derrière lui, Herba Guirassy (0,53) et Mostafa Mohamed (0,50) sont certes dangereux, mais aucun ne combine aussi efficacement la création et la finition que Benhattab. Hong (0,47) et Johan Lepenant (0,36) complètent le top 5, mais le jeune Nantais reste de loin le plus influent.

Ce qui frappe avec Benhattab, c’est sa régularité dans la construction du jeu offensif du FC Nantes. Même lorsqu’il ne marque pas ou ne délivre pas de passes décisives, son positionnement et ses appels créent des espaces pour ses partenaires. C’est précisément ce genre de joueur qu’un entraîneur comme Castro peut utiliser comme « bombe tactique » dans un match clé comme un derby. Le Stade Rennais, récent vainqueur de l’OL (3-1), pourrait se retrouver piégé par sa capacité de Benhattab à exploiter chaque faille dans la défense adverse.