Alors que l’OM s’apprête à retrouver la Ligue des champions, Medhi Benatia planifie déjà l’avenir et aurait déjà identifié les successeurs potentiels de Leonardo Balerdi pour assurer la relève et préparer un départ lucratif après la Coupe du monde 2026.

🟥 Rumeur



Roberto De Zerbi peut compter sur un effectif renforcé lors du dernier mercato, mais la concurrence à l’OM sera rude, notamment en défense centrale. Leonardo Balerdi, malgré son statut et son rôle de capitaine, pourrait voir son temps de jeu diminuer. Son départ a même déjà été planifié pour l’été 2026 puisque son profil reste attractif pour plusieurs clubs européens.

Medhi Benatia a déjà plusieurs candidats pour le remplacer à l’OM. Selon Live Foot, le Marocain aurait ciblé trois noms si un transfert venait à se concrétiser : Joel Ordonez (Bruges), Alexsandro (LOSC) et Tylel Tati (FC Nantes). Le dernier est sans doute celui qui a le moins de référence mais son début de saison chez les Canaris a déjà mis la puce à l’oreille du club phocéen sur son réel potentiel.

Ces trois options sont prometteuses pour garantir la continuité d’un secteur défensif clé de l’OM. Avant tout, Balerdi aura l’occasion de montrer son importance sur le terrain, notamment ce mardi soir face au Real Madrid (21h), où il devrait être titularisé en l’absence de Nayef Aguerd. Un match décisif pour affirmer son niveau et rassurer ses dirigeants sur son leadership.