Real Madrid – OM : Rulli est entré dans l’histoire de la Ligue des champions !
 PSG : Marquinhos glisse un message à l'Atalanta… et à Zabarnyi
Laurent Hess
16 septembre 2025

Le capitaine du PSG était en conférence de presse à la veille de l’entrée en lice du champion d’Europe en Ligue des champions…

« Nous sommes prêts pour demain. On va jouer à la maison, devant nos supporters. Les équipes italiennes sont toujours bien préparées pour ces grands matches» : voilà ce qu’a soutenu Marquinhos lors de son point presse ce mardi à la veille du match entre le PSG et l’Atalanta Bergzame, en Ligue des champions.

Marquinhos n’a pas peur de la concurrence

Interrogé sur l’arrivée à son poste d’Illia Zabarnyi, Marquinhos a eu cette réponse par rapport à la venue de l’international ukrainien (51 sélections) : « Si ça fait 13 ans que je suis ici, c’est parce que je me suis bagarré à tous les entraînements. Je vais continuer à faire. La concurrence, c’est quelque chose qui était plus vers l’avant ici, qui te motive de travailler encore plus, qui te fait sortir de ta zone de confort. » Le Brésilien ne voit pas pour autant Zabarnyi comme un concurrent… « C’est un très bon défenseur très jeune qui peut encore beaucoup grandir et s’améliorer. Et moi, je vais essayer toujours de l’aider quand il va en avoir besoin. Et après sur les matchs, sur combien de matchs (Zabarnyi et lui vont jouer), c’est une question vraiment pour le coach. La gestion sera importante cette saison, c’est pour ça qu’il a voulu ces joueurs pour combler les lacunes qu’il pensait avoir. Je suis vraiment content quand il y a des bons joueurs. Ma mère m’a dit : ‘tu n’as pas besoin de changer un ami pour un ballon’. Sois honnête avec tes équipiers et c’est le coach qui choisira », a déclaré le capitaine parisien. »

