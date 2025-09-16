PSG : Luis Enrique vise le back to back en la Ligue des champions, il a son plan !

Contre l’Atalanta Bergame mercredi soir, le Paris Saint-Germain aborde une nouvelle aventure européenne, la tête haute et le regard fixé sur l’histoire.

Sacrés l’an dernier, les hommes de Luis Enrique n’entendent pas s’arrêter là. Porté par la volonté d’installer un règne durable, le coach espagnol affiche une ambition sans faille pour décrocher une deuxième étoile dès cette saison. Face à la presse, Luis Enrique a pris soin de rappeler que l’ambition est une seconde nature au PSG. « Nous avons plus de confiance que l’année dernière à la même période. Il faut être ambitieux, penser sans cesse à s’améliorer. »

Le technicien n’imagine pas ses joueurs tomber dans la facilité. Son message est limpide : la première étoile a installé de nouvelles certitudes. Malgré certaines absences, dont celle d’un Ousmane Dembélé encore en convalescence, pourraient peser. Mais le PSG sait s’adapter, poussé par une détermination sans faille, comme en témoigne l’analyse du capitaine Marquinhos avant de défier l’Atalanta.

Le défi de l’Atalanta pour débuter la campagne

Le premier rendez-vous des Parisiens aura valeur de test. Face à l’Atalanta, que le PSG connaît bien, l’objectif est clair : frapper fort d’entrée. Ce duel de poule s’annonce intense, d’autant que quelques cadres manqueront à l’appel, illustrant la capacité du groupe à faire bloc quand la lumière est braquée sur lui. « Il est difficile de prévoir ce que va faire l’Atalanta qui a changé d’entraîneur. Mais c’est une équipe qui sait jouer haut, presser et a des joueurs de qualité», a commenté Luis Enrique.

La pression du premier match, le prestige du trophée, la promesse de nouveaux records : tout cela anime Paris. Pour Marquinhos, prêt à vivre une nouvelle saison au PSG, c’est l’heure de prouver que ce club n’a rien d’un champion d’un soir, mais tout d’une dynastie en marche.