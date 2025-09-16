Real Madrid – OM : Rulli est entré dans l’histoire de la Ligue des champions !
Real Madrid – OM : ça se tend déjà entre Xabi Alonso et Vinicius !

Real Madrid – OM : ça se tend déjà entre Xabi Alonso et Vinicius !
Laurent Hess
16 septembre 2025

La relation entre le nouveau coach du Real Madrid et l’attaquant brésilien ne serait pas vraiment au beau fixe…

Le Real Madrid accueille l’OM ce soir en Ligue des champions et avant le match, certains médias font état de tensions entre Vinicius Jr et Xabi Alonso. L’attaquant brésilien est auteur d’un début de saison en demi-teinte, malgré 2 buts et 1 passe décisive au compteur en 4 rencontres (3 titularisations). Statistiquement, le bilan du Brésilien est bon, mais dans le contenu, il semble loin de son meilleur niveau, et des crispations sont évoquées.

Une cohabitation difficile avec Mbappé

The Athletic met en avant la difficulté pour Xabi Alonso de faire cohabiter Vinicius et Kylian Mbappé. Le média indique que le successeur de Carlo Ancelotti ne sait pas vraiment quel rôle attribué à Vinicius, laissé sur le banc contre Oviedo lors de la deuxième journée de Liga. « Des sources des deux côtés ont expliqué à The Athletic que les débuts entre le coach et le joueur ne sont pas idéaux », indique le média, sans en dire vraiment plus. Mais ces révélations feront que la prestation du Brésilien sera regardée de près ce soir, pour le premier grand rendez-vous de la saison du Real.

