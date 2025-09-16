Real Madrid – OM : les supporters marseillais embrasent déjà le Bernabeu ! (vidéo)

Les supporters de l’OM sont chauds ce soir à Madrid…

Ce soir, l’OM va défier le Real Madrid dans le stade Santiago-Bernabéu. 4000 supporters phocéens garniront les tribunes du stade Santiago Bernabeu et ils sont déjà chauds.

Un cortège impressionnant pour l’OM

Foot Mercato a partagé une vidéo des fans phocéens : celle du cortège à son entrée au stade. Entre chants et fumigènes, il y a fort à parier que les supporters marseillais se fassent entendre pendant la rencontre !