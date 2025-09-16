Real Madrid – OM : Rulli est entré dans l’histoire de la Ligue des champions !
Les infos du jour : les langues se délient sur la bagarre Rowe-Rabiot à l’OM, le Barça s’inquiète pour Lamine Yamal et l’ASSE pour Davitashvili

Les infos du jour : les langues se délient sur la bagarre Rowe-Rabiot à l’OM, le Barça s’inquiète pour Lamine Yamal et l’ASSE pour Davitashvili
Laurent Hess
16 septembre 2025

Si vous n’avez pas eu le temps de suivre l’actualité du jour, But! Football Club récapitule pour vous les informations importantes de ce mardi 16 septembre 2025.

La grosse info : Rowe revient sur sa bagarre avec Rabiot, Benatia aussi

La bagarre entre Jonathan Rowe et Adrien Rabiot remonte à la surface ce mardi, avant Real-OM…

OM : Rowe lâche ses vérités sur sa bagarre avec Rabiot

OM : Benatia dévoile enfin toute la vérité sur l’affaire Rabiot ! 

Real Madrid – OM : les supporters marseillais embrasent déjà le Bernabeu ! (vidéo)

L’OM perd déjà contre le Real Madrid !

Mais aussi…

OM Mercato : Benatia a identifié le futur Balerdi au FC Nantes !

FC Nantes : la phrase choc de Kita qui a humilié Longoria (OM)

FC Nantes : Castro a une botte secrète contre le Stade Rennais 

 PSG : Marquinhos glisse un message à l’Atalanta… et à Zabarnyi

PSG : Luis Enrique vise le back to back en la Ligue des champions, il a son plan !

PSG Mercato : un nom déjà lâché pour janvier, c’est un immense crack ! 

PSG Mercato : exit Campos, de lourds indices sur les prochains transferts dévoilés ! 

PSG : enfin des nouvelles des blessés avant l’Atalanta !

PSG Mercato : le RC Lens le déteste, Paris va bientôt le faire signer !

OL : coup dur confirmé pour Descamps !

OL Mercato : nouveau coup de tonnerre pour l’avenir de Malick Fofana !

Revue de presse : ça grogne à Lens, Pierre Ménès relance la polémique arbitrale après Stade Rennais – OL ! 

ASSE : deux retours se précisent contre Reims, mauvaise nouvelle pour Davitashvili

ASSE – Stade de Reims : Horneland prêt à tout changer dans le onze des Verts !

ASSE : un joker surprise pour les Verts ! 

ASSE – Grenoble : un immense scandale dénoncé par les supporters ! 

FC Barcelone : la tendance se confirme pour Lamine Yamal

FC Barcelone Mercato : un chouchou de Flick livre ses vérités sur les rumeurs estivales

FC Barcelone : une star mondiale en renfort contre le Real Madrid !

Real Madrid Mercato : le coup de fil lunaire de Ceballos à De Zerbi (OM) !

