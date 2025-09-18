FC Nantes Mercato : le cauchemar continue en MLS pour Ganago

Le joueur prêté par le FC Nantes s’est encore blessé…

Et vogue la galère ! Depuis qu’il est arrivé aux Etats-Unis, Ignatius Ganago joue de malchance. Prêté par le FC Nantes aux New England Revolution, l’attaquant camerounais s’est de nouveau blessé au mollet, quelques semaines seulement après son retour sur les terrains.

Ganago de retour à l’infirmerie

Le week-end dernier, Ganago était de retour après plus de deux mois d’absence en raison d’une élongation au quadriceps. Mais il s’est de nouveau blessé au mollet à l’entraînement et a manqué la réception de Toronto.

Comme le souligne Tribune Nantaise, depuis ses débuts en Europe en 2017, le Camerounais a manqué plus de 90 matchs avec Nice, Lens, Nantes et désormais les New England Revolution. L’équivalent de trois saisons pleines passées à l’infirmerie !