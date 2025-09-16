Real Madrid – OM : Rulli est entré dans l’histoire de la Ligue des champions !

Le gardien de l’OM a réalisé une première mi-temps record au Bernabeu.

Geronimo Rulli a livré une première mi-temps énorme ce soir lors du match de Ligue des champions entre le Real Madrid et l’OM.

10 arrêts en une mi-temps, du jamais vu en C1

Opta met l’Argentin à l’honneur avec cette stat : « Gerónimo Rulli a réalisé dix arrêts pour Marseille lors de la première période, aucun gardien n’en a compté plus sur une période (première ou seconde) de Ligue des Champions depuis qu’Opta l’analyse (2003/04) ». Enorme. Et donc, historique.