Nantes – Rennes : le coup de gueule du SRFC après l’interdiction de ses supporters !

Le Stade Rennais a publié un communiqué ce lundi pour exprimer sa vive déception après l’arrêté préfectoral interdisant le déplacement de ses supporters à la Beaujoire lors du derby face au FC Nantes, prévu le 20 septembre 2025.

Rennes avait proposé une organisation sécurisée

Le club breton explique avoir travaillé main dans la main avec ses associations de supporters et le FC Nantes pour encadrer le déplacement, notamment par des bus officiels. Mais ces propositions n’ont pas été retenues par les autorités :

« Nos propositions d’organisation d’un déplacement, en bus, élaborées en concertation avec nos associations de supporters et le FC Nantes, n’ont malheureusement pas été entendues. »

Toute la communauté rouge et noire sanctionnée

Pour le SRFC, cette décision punit injustement ses fidèles :

« C’est donc toute la communauté rouge et noire qui est aujourd’hui sanctionnée. Le club déplore cette interdiction qui empêche l’encadrement collectif et structuré des déplacements prévus pour cette rencontre. »

Le Stade Rennais met également en garde contre les dérives possibles, avec des supporters qui pourraient tenter le déplacement individuellement, sans encadrement.

Une vision claire : un derby doit être une fête

Soucieux de rappeler son engagement contre toute forme de violence, le club a conclu son communiqué par un message fort :

« Un derby doit pouvoir se vivre avec la présence des publics des deux clubs, avec des tribunes pleines dans un climat apaisé et de fête populaire. »

Une ambiance gâchée

Sans ses supporters, Rennes perdra une partie de sa force au moment d’affronter son voisin nantais dans l’un des rendez-vous les plus attendus de la saison. Côté fans, la frustration est immense.

Verdict le 20 septembre : la Beaujoire sera jaune et verte… mais privée de Rouge et Noir.