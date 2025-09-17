OM – PSG : Nayef Aguerd devrait être de retour pour le Classico !
BUT! Football Club
Logo de PSG
PSG
Logo de OM
OM
Logo de OL
OL
Logo de ASSE
ASSE
Logo de FC NANTES
FC NANTES
Logo de RC LENS
RC LENS
Logo de STADE RENNAIS
STADE RENNAIS
Logo de LOSC
LOSC
Logo de REAL MADRID
REAL MADRID
Logo de FC BARCELONE
FC BARCELONE
Logo de FRANCE
FRANCE

Nantes – Rennes : le coup de gueule du SRFC après l’interdiction de ses supporters !

Nantes – Rennes : le coup de gueule du SRFC après l’interdiction de ses supporters !
Louis Chrestian
17 septembre 2025

Le Stade Rennais a publié un communiqué ce lundi pour exprimer sa vive déception après l’arrêté préfectoral interdisant le déplacement de ses supporters à la Beaujoire lors du derby face au FC Nantes, prévu le 20 septembre 2025.

Rennes avait proposé une organisation sécurisée

Le club breton explique avoir travaillé main dans la main avec ses associations de supporters et le FC Nantes pour encadrer le déplacement, notamment par des bus officiels. Mais ces propositions n’ont pas été retenues par les autorités :

« Nos propositions d’organisation d’un déplacement, en bus, élaborées en concertation avec nos associations de supporters et le FC Nantes, n’ont malheureusement pas été entendues. »

Toute la communauté rouge et noire sanctionnée

Pour le SRFC, cette décision punit injustement ses fidèles :

« C’est donc toute la communauté rouge et noire qui est aujourd’hui sanctionnée. Le club déplore cette interdiction qui empêche l’encadrement collectif et structuré des déplacements prévus pour cette rencontre. »

Le Stade Rennais met également en garde contre les dérives possibles, avec des supporters qui pourraient tenter le déplacement individuellement, sans encadrement.

Une vision claire : un derby doit être une fête

Soucieux de rappeler son engagement contre toute forme de violence, le club a conclu son communiqué par un message fort :

« Un derby doit pouvoir se vivre avec la présence des publics des deux clubs, avec des tribunes pleines dans un climat apaisé et de fête populaire. »

Une ambiance gâchée

Sans ses supporters, Rennes perdra une partie de sa force au moment d’affronter son voisin nantais dans l’un des rendez-vous les plus attendus de la saison. Côté fans, la frustration est immense.

Verdict le 20 septembre : la Beaujoire sera jaune et verte… mais privée de Rouge et Noir.

FC NantesLigue 1Stade Rennais
#A la une#DÉCLARATIONS

Les plus lus

OM – PSG : Nayef Aguerd devrait être de retour pour le Classico !
Ligue 1...

OM – PSG : Nayef Aguerd devrait être de retour pour le Classico !

Par Louis Chrestian
PSG – Atalanta : les compositions sans Kvaratskhelia !
Ligue des champions...

PSG – Atalanta : les compositions sans Kvaratskhelia !

Par Louis Chrestian
ASSE : Lucas Stassin, parti pour s’inscrire dans la durée chez les Verts ?
ASSE...

ASSE : Lucas Stassin, parti pour s’inscrire dans la durée chez les Verts ?

Par Louis Chrestian
PSG : le groupe officiel pour la LDC avec Kvaratskhelia
Ligue des champions...

PSG : le groupe officiel pour la LDC avec Kvaratskhelia

Par Louis Chrestian
RC Lens en deuil : Dejan Milovanović décédé à 41 ans
RC Lens...

RC Lens en deuil : Dejan Milovanović décédé à 41 ans

Par Louis Chrestian
OM – PSG : l’arbitre du match fait polémique avant le coup d’envoi !
Ligue 1...

OM – PSG : l’arbitre du match fait polémique avant le coup d’envoi !

Par Louis Chrestian
Nantes – Rennes : le coup de gueule du SRFC après l’interdiction de ses supporters !
FC Nantes...

Nantes – Rennes : le coup de gueule du SRFC après l’interdiction de ses supporters !

Par Louis Chrestian
Mehdi Benatia allume la mèche avant le Classico face au PSG !
OM...

Mehdi Benatia allume la mèche avant le Classico face au PSG !

Par Louis Chrestian
La recrue inattendue de Reims qui pourrait faire mal à l’ASSE !
ASSE...

La recrue inattendue de Reims qui pourrait faire mal à l’ASSE !

Par Louis Chrestian
Mbappé humilie encore l’OM avec son nouveau troll !
OM...

Mbappé humilie encore l’OM avec son nouveau troll !

Par Louis Chrestian
FC Nantes : Un navire sans capitaine…
FC Nantes...

FC Nantes : Un navire sans capitaine…

Par Louis Chrestian
L’OM est scandalisé par l’arbitrage pro Madrid !
Ligue des champions...

L’OM est scandalisé par l’arbitrage pro Madrid !

Par Louis Chrestian
PSG : Marquinhos applaudit l’OM !
OM...

PSG : Marquinhos applaudit l’OM !

Par Laurent Hess
ASSE Mercato : grande avancée dans le dossier Paul Eymard !
ASSE...

ASSE Mercato : grande avancée dans le dossier Paul Eymard !

Par Laurent Hess
PSG Mercato : Ronaldinho annoncé dans un club iranien !
FC Barcelone...

PSG Mercato : Ronaldinho annoncé dans un club iranien !

Par Laurent Hess
Lionel Messi (Miami)
Compétitions...

PHOTO : Lionel Messi et la carte à 1,5 million de dollars !

Par Bastien Aubert
Real Madrid – OM : Marseille volé à Madrid, l’énorme coup de gueule de Johan Micoud
Ligue des champions...

Real Madrid – OM : Marseille volé à Madrid, l’énorme coup de gueule de Johan Micoud

Par Laurent Hess
Real Madrid – OM : Rulli en sort grandi, Mbappé en bourreau… les tops et les flops du match
Ligue des champions...

Real Madrid – OM : Rulli en sort grandi, Mbappé en bourreau… les tops et les flops du match

Par Laurent Hess
ASSE – Le rendez-vous de Didier Bigard : « Un onze se dégage, mais il faudra gérer le banc »
ASSE...

ASSE – Le rendez-vous de Didier Bigard : « Un onze se dégage, mais il faudra gérer le banc »

Par Laurent Hess
Real Madrid – OM : Rulli est entré dans l’histoire de la Ligue des champions !
Ligue des champions...

Real Madrid – OM : Rulli est entré dans l’histoire de la Ligue des champions !

Par Laurent Hess
Luis Campos lors de l'hommage à Presnel Kimpembé.
Ligue 1...

PSG : Campos rabaisse Yamal pour offrir le Ballon d’Or à Dembélé

Par Raphaël Nouet
Patrick Guillou (au centre), avant un match de l'ASSE.
ASSE...

ASSE : Guillou se paie Fahmy après Clermont !

Par Bastien Aubert
Les infos du jour : les langues se délient sur la bagarre Rowe-Rabiot à l’OM, le Barça s’inquiète pour Lamine Yamal et l’ASSE pour Davitashvili
ASSE...

Les infos du jour : les langues se délient sur la bagarre Rowe-Rabiot à l’OM, le Barça s’inquiète pour Lamine Yamal et l’ASSE pour Davitashvili

Par Laurent Hess
OM : Rowe lâche ses vérités sur sa bagarre avec Rabiot
OM...

OM : Rowe lâche ses vérités sur sa bagarre avec Rabiot

Par Laurent Hess

Vidéos

Plus de vidéos
Talkshow OL : Christophe Hutteau juge le Mercato des Gones
Ligue 1...

Talkshow OL : Christophe Hutteau juge le Mercato des Gones

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon
Ligue 1...

Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon

Par Alexandre Corboz
Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…
ASSE...

Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…

Par Louis Chrestian
Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !
Ligue 1...

Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !

Par William Tertrin
Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser
Ligue 1...

Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser

Par Alexandre Corboz
Chidozie Awaziem, Luis Castro et Matthis Abline
FC Nantes...

FC Nantes : l’équipe type de Luis Castro avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet
Igor Paixao, Roberto De Zerbi et Mason Greenwood
Ligue 1...

OM : l’équipe type de De Zerbi avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet
Jonathan Gradit, Pierre Sage et Florian Thauvin
Ligue 1...

RC Lens : l’équipe type de Sage avec Thauvin

Par Fabien Chorlet
Joao Ferreira, Eirik Horneland et Lucas Stassin
ASSE...

ASSE : l’équipe type d’Horneland avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet