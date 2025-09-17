Touché hier contre l’OM (2-1), Trent Alexander-Arnold va manquer entre quatre et six semaines de compétition. Il devra donc faire l’impasse sur le Clasico contre le FC Barcelone.

On jouait depuis seulement cinq minutes, hier au Bernabeu, quand Trent Alexander-Arnold s’est allongé sur la pelouse. Touché, le latéral droit anglais a dû laisser sa place à Dani Carvajal… qui a été expulsé en seconde période pour un coup de tête sur Geronimo Rulli ! L’ancien joueur de Liverpool a passé des examens ce mercredi qui ont révélé une lésion musculaire aux ischio-jambiers de la jambe gauche. Il en aura pour quatre à six semaines d’absence.

Il va manquer le derby et le Clasico

S’il en a pour un mois et demi, il manquera l’Espanyol Barcelone, Levante, l’Atlético Madrid, Kairat, Villarreal, Getafe, la Juventus Turin, le FC Barcelone, Valence, Liverpool et le Rayo Vallecano. C’est un vrai coup dur pour l’entraîneur du Real Madrid, Xabi Alonso, car son absence pour le derby madrilène dans dix jours et le Classico le 26 octobre sont quasiment actés. Il pourrait également manquer les retrouvailles avec Anfield Road, le 4 novembre, ce qui est peut-être moins grave pour lui car l’accueil risquait d’être glacial…

Si Dani Carvajal pourra prendre la relève en Liga, ce ne sera pas le cas en Champions League, suite à son expulsion. Pour peu qu’il écope de plus d’un match, Xabi Alonso sera confronté à un casse-tête pour le choc face à la Juventus Turin le 22 octobre…