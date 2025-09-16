L’ancien international crie au scandale et dénonce l’arbitrage suite à la défaite de l’OM au Real Madrid.

Le Real Madrid affrontait l’OM ce mardi soir en Ligue des champions. Un énorme défi pour les Marseillais, qui se sont inclinés (1-2) sur deux penaltys de Mbappé, malgré l’ouverture du score de Weah et un énorme Rulli. L’arbitrage est pointé du doigt après la rencontre, et Johan Micoud, sur L’Equipe TV, n’a pas compris comment l’arbitre avait pu siffler penalty à l’encontre de Medina.

« Les Marseillais se sont fait enfler »

« Les Marseillais ont été courageux, mais ils ont été victimes d’une injustice, a commenté l’ancien bordelais. Tout le monde a vu qu’il n’y avait pas penalty contre Medina. Mais ce n’est pas que le penalty, ce sont plein de détails. En première mi-temps, il y a faute de Carvajal sur Weah. Et quand l’arbitre expulse Carvajal, il met six minutes pour regarder la VAR et il s’excuse ! Les Marseillais se sont fait enfler. Cela arrive souvent avec le Real. »