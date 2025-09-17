Si But! Football Club traite en premier lieu l’actualité de certaines équipes de l’élite, nous avons décidé de vous faire un résumé de ce qu’il s’est passé aujourd’hui dans l’autre partie – moins médiatique – de la France du football.

AS Monaco : les joueurs en caleçon sur le tarmac !

L’AS Monaco a connu un drôle de problème, hier, au moment de s’envoler pour Bruges, où elle jouera ce soir en Champions League. En raison d’un problème d’air conditionné, plusieurs joueurs se sont dévêtus dans l’appareil tellement il faisait chaud. Ils se sont même retrouvés en caleçon sur le tarmac de l’aéroport le temps des réparations !

RC Strasbourg : Liénard lance un appel aux supporters, Doué de retour dimanche ?

Dans l’émission Le Club 1906, Dimitri Liénard a lancé un appel aux ultras strasbourgeois, dont la contestation de BlueCo est en train de provoquer une grave crise interne au Racing : « Montrez que vous êtes le meilleur public. Si le coup franc en 2018 est parti dans la lucarne, c’est parce que vous nous avez toujours soutenu ».

Opéré des adducteurs cet été, Guéla Doué a fait son retour à l’entraînement collectif ce mardi. Le latéral pourrait faire son retour dans le groupe pour le match contre le Paris FC dimanche.

Stade Brestois : Le Saint satisfait de l’intersaison malgré tout

Dans un entretien à L’Equipe, le président du SB29, Denis Le Saint, s’est dit satisfait de l’intersaison de son directeur sportif, Grégory Lorenzi, qui a réussi à renforcer l’effectif malgré de grosses contraintes budgétaires : « Il a su s’adapter une nouvelle fois aux contraintes qui lui sont imposées, même si le véritable bilan ne pourra être dressé qu’à la fin de la saison. Le Stade Brestois 29 n’a pas vocation à jouer l’Europe chaque année. Notre objectif prioritaire reste clair : obtenir le maintien le plus rapidement possible. Une réussite qui constituerait, rappelons-le, un record de longévité pour le club au plus haut niveau ».