L’Olympique de Marseille revient à la charge. Après un été marqué par une tentative manquée, le club phocéen prépare une nouvelle offensive pour attirer Dani Ceballos lors du mercato hivernal. Avec un temps de jeu devenu anecdotique sous le maillot du Real Madrid, l’international espagnol est plus que jamais ciblé pour renforcer l’entrejeu marseillais et relancer sa carrière à six mois d’une Coupe du monde qui fait rêver.

Retour sur un transfert raté cet été

L’histoire aurait pu s’écrire dès août dernier. L’OM avait bouclé un accord pour un prêt avec option d’achat, convaincu par la technique et le profil de Dani Ceballos, alors en manque de visibilité dans l’effectif du Real Madrid. Le joueur s’était d’abord montré ouvert à l’aventure olympienne avant de changer d’avis à la dernière minute, faisant capoter le deal, au grand dam des dirigeants marseillais. Un scénario qui n’a fait que renforcer la détermination du duo Pablo Longoria et Medhi Benatia.

Pourquoi l’OM ne lâche rien

Rien n’est oublié du côté de Marseille. Le staff olympien est resté en contact constant avec le clan Ceballos. L’argument est implacable : à l’aube de la Coupe du monde, jouer peu à Madrid compromet toute chance de retrouver la sélection espagnole. Signe clair de cette persévérance, selon les suiveurs proches du club, la direction restera mobilisée jusqu’à l’hiver pour débloquer ce dossier devenu une priorité à la Commanderie, comme le rapporte l’analyse sur la fin du feuilleton Dani Ceballos à l’OM selon Longoria et Benatia.

Le Real Madrid prêt à discuter

La porte n’est pas fermée à Madrid. Même si le contrat de Ceballos court jusqu’en 2027, la hiérarchie madrilène n’exclut aucun scénario en janvier, surtout avec le retour en forme de ses concurrents directs comme Bellingham et Camavinga. Quatre matchs, seulement 90 minutes pour Ceballos cette saison : la situation n’a pas évolué et donne du crédit à son éventuel départ. Les échanges entre les deux clubs restent ouverts, laissant entrevoir une possible issue favorable pour l’OM.

Ceballos, l’ultime décision avant la Coupe du monde

L’essentiel du suspense est là : c’est bien Dani Ceballos qui a la main sur son avenir. Doit-il continuer à lutter pour quelques minutes à Madrid ou prendre le pari d’une relance immédiate à Marseille, dans un club où il retrouverait une place de patron et un contexte favorable pour revendiquer une place à l’Euro ou au Mondial ? Les arguments sportifs sont indiscutables pour l’OM, qui voudrait s’appuyer sur son talent — et sur une expérience récente vécue en Liga — pour franchir un cap cette saison.

Un enjeu mondial : À l’approche de la Coupe du monde, un transfert au mercato d’hiver donnerait à Dani Ceballos la possibilité unique de se remettre en lumière. Marseille veut miser sur ce facteur pour convaincre un joueur ambitieux, en quête de rebond sur la scène internationale.

Les dessous de la stratégie olympienne

La méthode marseillaise est claire. Maintenir un contact régulier avec le joueur, activer tous les leviers du réseau olympien et faire valoir la stabilité sportive du projet offrent à Ceballos de vraies garanties. L’OM mise aussi sur les liens tissés depuis cet été, mais sait que d’autres clubs pourraient venir troubler le jeu. « L’Olympique de Marseille ne baisse pas les bras et prépare une nouvelle offensive en janvier » annonce la direction soit disant résolue à ne pas laisser passer l’opportunité.

Le mercato d’hiver s’annonce incandescent. Si Ceballos opte pour le Vélodrome, Marseille signerait un joli coup et s’offrirait une touche de talent ibérique. Mais la décision lui appartient, comme lors de la première réponse de Ceballos à la proposition marseillaise. L’attente continue, le suspense demeure.

