En fin de contrat à l’Inter Miami dans trois mois, Lionel Messi a tranché…

Arrivé à Miami à l’été 2023, Lionel Messi a transformé la dynamique et l’aura du club. Et décidé de poursuivre l’aventure. Son choix de prolonger traduit un attachement clair à ce projet ambitieux. À 38 ans, l’Argentin ne semble pas prêt à ralentir. Son influence sur l’équipe, couplée à un cadre de vie idéal en Floride, a pesé dans la balance. Les récentes prises de parole du joueur laissaient d’ailleurs deviner cette envie de poursuivre l’aventure sous le maillot rose.

Un contrat taillé pour la Coupe du monde 2026

La nouvelle prolongation devrait porter Messi jusque fin 2027, couvrant l’ensemble du cycle menant à la Coupe du monde organisée aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Un rendez-vous que le n°10 prépare déjà, conscient de l’opportunité unique de disputer un nouveau Mondial à domicile. Ce choix assure à l’Inter Miami la présence de son ambassadeur majeur.

Les chiffres fous de Messi avec Miami

Les statistiques de Messi en MLS affolent : 20 buts et 12 passes décisives en seulement 21 matchs disputés sur la saison 2025. Ce qui n’empêche pas Miami d’occuper actuellement une décevante sixième place de la Conférence Est…