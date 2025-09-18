Pour son entrée en lice en Ligue des champions, l’AS Monaco a subi une lourde défaite sur le terrain du Club Bruges (1-4).

Après la défaite de l’OM sur le terrain du Real Madrid (1-2) et l’écrasante victoire du PSG, tenant du titre, contre l’Atalanta (4-0), c’était au tour de l’AS Monaco d’entrer en lice en Ligue des champions ce jeudi soir, sur le terrain de Bruges. Et les choses se sont très mal passées pour les Monégasques, étrillés par les Belges (1-4).

3 buts en 11 minutes, Akliouche rate un penalty

Bruges a inscrit 3 buts en 11 minutes, en fin de première mi-temps, oeuvres de Nicolò Tresoldi, Raphael Onyedika et Hans Vanaken. Mais le tournant du match est intervenu dès la 10e minute avec un penalty obtenu par Biereth qu’Akliouche n’a pas réussi à transformer, sa frappe trop écrasée étant repoussée par Mignolet. Bruges a même ajouté un 4e but en fin de match par Diakhon, l’ancien rémois, Ansu Fati sauvant l’honneur dans le temps additionnel. Une sale soirée pour les joueurs du Rocher.