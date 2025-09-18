Ligue des champions : l’incroyable tifo des fans de Newcastle face au FC Barcelone (vidéo)

Les supporters anglais ont fait très fort pour la réception du FC Barcelone…

Pour le retour de la Ligue des champions à Saint-James Park, les supporters de Newcastle ont proposé un magnifique tifo ce soir à l’entrée des Magpies sur la pelouse, pour recevoir le FC Barcelone.

Un tifo qui s’est répandu sur tout le stade, avec les intiales du NUFC et les quatre tribunes aux couleurs de la Black and White Army. Du grand art !