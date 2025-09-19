Si But! Football Club traite en premier lieu l’actualité de certaines équipes de l’élite, nous avons décidé de vous faire une revue de presse sur ce qu’il s’est passé ces dernières heures au sein des autres clubs.

L’info principale

RC Strasbourg : les mesures lunaires prises par le club contre les supporters

Marc Keller a annoncé des mesures strictes contre quatre groupes de supporters du Racing Club de Strasbourg (UB 90, Pariser Section, KCB et Fédération des supporters) après un communiqué jugé « attaquant l’institution ». Selon L’Équipe, l’accès aux locaux, à l’espace tifos et aux zones privilégiées du stade sera désormais encadré, avec validation obligatoire des banderoles par la sécurité, et les billets deviendront nominatifs. Le club a durci le ton après deux ans de conflits : « Nous avions une relation de confiance pendant des années… Elle n’existe plus. On se sent trahis », a expliqué le directeur général adjoint Alain Plet.

Mais aussi…

Stade Brestois : Denis Le Saint fait le point

Discret depuis le début de la saison, Denis Le Saint, président du Stade Brestois, a publié un communiqué pour expliquer les enjeux du club après une saison historique ponctuée par la Ligue des champions. Sur le mercato, il souligne le travail de son directeur sportif : « Il a su s’adapter une nouvelle fois aux contraintes qui lui sont imposées, même si le véritable bilan ne pourra être dressé qu’à la fin de la saison. » Il rappelle que « Le Stade Brestois 29 n’a pas vocation à jouer l’Europe chaque année. (…). Notre objectif prioritaire reste clair : obtenir le maintien le plus rapidement possible. » Concernant les finances, il déplore la chute des droits TV : « Nos revenus liés aux droits TV nationaux […] sont passés de 42,5 M€ en 2023-2024 à 4,5 M€ sur l’exercice 2025-2026. » La participation à la Ligue des champions a cependant permis d’amortir ces pertes : « La moitié de ces gains a été alors utilisée pour augmenter le budget de la saison afin d’être compétitif. » Pour assurer l’avenir, le club a dû vendre des cadres : « Les ventes de Lilian Brassier, Mahdi Camara et Pierre Lees-Melou nous permettent juste d’être à l’équilibre dans notre budget. » Enfin, le président insiste sur l’importance du futur stade : « L’Arkéa Park […] est un outil structurant et performant pour pérenniser l’avenir du Stade Brestois 29 sur le long terme. »

AS Monaco : Adi Hütter s’excuse après la claque à Bruges

L’entraîneur de l’AS Monaco, Adi Hütter, s’est dit abattu après la défaite 4-1 à Bruges : « Nous n’avons pas été à la hauteur et Bruges nous a surclassés. Je suis vraiment désolé pour nos supporters ». Il a évoqué le penalty manqué en début de match : « Le penalty que nous manquons à 0-0… a peut-être changé la face du match ». Concernant le mercato, il a précisé : « Parler du mercato, cela n’a pas de sens aujourd’hui. On a tout décidé ensemble ». Hütter a salué la performance d’Ansu Fati, qui a marqué : « Ansu va encore progresser… Ses progrès sont rapides et encourageants ».

OGC Nice : Dante à nouveau blessé avec le Gym

Avant d’affronter Brest, Franck Haise a annoncé une nouvelle blessure au genou de son capitaine Dante, de retour depuis une semaine : « L’objectif c’est qu’on le récupère pour le match d’après Brest… on va gérer au jour le jour avec lui ». Le coach salue aussi l’intégration de Oppong : « Changer de pays, de culture, de niveau, il avait beaucoup de choses à appréhender et il le fait bien… il a un bon niveau technique ». Pour les autres absents, Bombito et Cho sont prêts à jouer, Ali Abdi progresse dans les séances collectives, et Tanguy Ndombele devrait retrouver le terrain vendredi. Concernant Salis Abdul Samed, Haise note qu’il reprend confiance après un retour prudent : « Ce n’est pas grave de perdre le ballon, de faire des erreurs… là c’est mieux, on sent qu’il a « switcher » ».

Paris FC : la famille Arnault lance les grandes manœuvres

Selon L’Équipe, la famille Arnault renforce son contrôle sur le Paris FC en nommant Jean-Marc Gallot, ex-Veuve Clicquot et proche d’Antoine Arnault, comme directeur général à partir du 1er octobre. Alexandre Battut devient directeur administratif et financier, consolidant l’influence du groupe LVMH sur la gestion du club. Cette réorganisation s’accompagne du départ imminent de François Ferracci, directeur sportif, en raison de divergences avec Red Bull et la nouvelle orientation du club. L’avenir de Pierre Ferracci, président et père de François, est également incertain, son influence s’effritant progressivement face à l’implication grandissante de la famille Arnault.