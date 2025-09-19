Revue de presse : c’est le chaos entre le RC Strasbourg et ses supporters !
BUT! Football Club
Logo de PSG
PSG
Logo de OM
OM
Logo de OL
OL
Logo de ASSE
ASSE
Logo de FC NANTES
FC NANTES
Logo de RC LENS
RC LENS
Logo de STADE RENNAIS
STADE RENNAIS
Logo de LOSC
LOSC
Logo de REAL MADRID
REAL MADRID
Logo de FC BARCELONE
FC BARCELONE
Logo de FRANCE
FRANCE

Revue de presse : c’est le chaos entre le RC Strasbourg et ses supporters !

Revue de presse : c’est le chaos entre le RC Strasbourg et ses supporters !
William Tertrin
19 septembre 2025

Si But! Football Club traite en premier lieu l’actualité de certaines équipes de l’élite, nous avons décidé de vous faire une revue de presse sur ce qu’il s’est passé ces dernières heures au sein des autres clubs.

L’info principale

RC Strasbourg : les mesures lunaires prises par le club contre les supporters

Marc Keller a annoncé des mesures strictes contre quatre groupes de supporters du Racing Club de Strasbourg (UB 90, Pariser Section, KCB et Fédération des supporters) après un communiqué jugé « attaquant l’institution ». Selon L’Équipe, l’accès aux locaux, à l’espace tifos et aux zones privilégiées du stade sera désormais encadré, avec validation obligatoire des banderoles par la sécurité, et les billets deviendront nominatifs. Le club a durci le ton après deux ans de conflits : « Nous avions une relation de confiance pendant des années… Elle n’existe plus. On se sent trahis », a expliqué le directeur général adjoint Alain Plet.

Mais aussi…

Stade Brestois : Denis Le Saint fait le point

Discret depuis le début de la saison, Denis Le Saint, président du Stade Brestois, a publié un communiqué pour expliquer les enjeux du club après une saison historique ponctuée par la Ligue des champions. Sur le mercato, il souligne le travail de son directeur sportif : « Il a su s’adapter une nouvelle fois aux contraintes qui lui sont imposées, même si le véritable bilan ne pourra être dressé qu’à la fin de la saison. » Il rappelle que « Le Stade Brestois 29 n’a pas vocation à jouer l’Europe chaque année. (…). Notre objectif prioritaire reste clair : obtenir le maintien le plus rapidement possible. » Concernant les finances, il déplore la chute des droits TV : « Nos revenus liés aux droits TV nationaux […] sont passés de 42,5 M€ en 2023-2024 à 4,5 M€ sur l’exercice 2025-2026. » La participation à la Ligue des champions a cependant permis d’amortir ces pertes : « La moitié de ces gains a été alors utilisée pour augmenter le budget de la saison afin d’être compétitif. » Pour assurer l’avenir, le club a dû vendre des cadres : « Les ventes de Lilian Brassier, Mahdi Camara et Pierre Lees-Melou nous permettent juste d’être à l’équilibre dans notre budget. » Enfin, le président insiste sur l’importance du futur stade : « L’Arkéa Park […] est un outil structurant et performant pour pérenniser l’avenir du Stade Brestois 29 sur le long terme. »

AS Monaco : Adi Hütter s’excuse après la claque à Bruges

L’entraîneur de l’AS Monaco, Adi Hütter, s’est dit abattu après la défaite 4-1 à Bruges : « Nous n’avons pas été à la hauteur et Bruges nous a surclassés. Je suis vraiment désolé pour nos supporters ». Il a évoqué le penalty manqué en début de match : « Le penalty que nous manquons à 0-0… a peut-être changé la face du match ». Concernant le mercato, il a précisé : « Parler du mercato, cela n’a pas de sens aujourd’hui. On a tout décidé ensemble ». Hütter a salué la performance d’Ansu Fati, qui a marqué : « Ansu va encore progresser… Ses progrès sont rapides et encourageants ».

OGC Nice : Dante à nouveau blessé avec le Gym

Avant d’affronter Brest, Franck Haise a annoncé une nouvelle blessure au genou de son capitaine Dante, de retour depuis une semaine : « L’objectif c’est qu’on le récupère pour le match d’après Brest… on va gérer au jour le jour avec lui ». Le coach salue aussi l’intégration de Oppong : « Changer de pays, de culture, de niveau, il avait beaucoup de choses à appréhender et il le fait bien… il a un bon niveau technique ». Pour les autres absents, Bombito et Cho sont prêts à jouer, Ali Abdi progresse dans les séances collectives, et Tanguy Ndombele devrait retrouver le terrain vendredi. Concernant Salis Abdul Samed, Haise note qu’il reprend confiance après un retour prudent : « Ce n’est pas grave de perdre le ballon, de faire des erreurs… là c’est mieux, on sent qu’il a « switcher » ».

Paris FC : la famille Arnault lance les grandes manœuvres

Selon L’Équipe, la famille Arnault renforce son contrôle sur le Paris FC en nommant Jean-Marc Gallot, ex-Veuve Clicquot et proche d’Antoine Arnault, comme directeur général à partir du 1er octobre. Alexandre Battut devient directeur administratif et financier, consolidant l’influence du groupe LVMH sur la gestion du club. Cette réorganisation s’accompagne du départ imminent de François Ferracci, directeur sportif, en raison de divergences avec Red Bull et la nouvelle orientation du club. L’avenir de Pierre Ferracci, président et père de François, est également incertain, son influence s’effritant progressivement face à l’implication grandissante de la famille Arnault.

AS MonacoLigue 1OGC NiceParis FCRC StrasbourgStade Brestois
#A la une#revue de presse

Les plus lus

Revue de presse : c’est le chaos entre le RC Strasbourg et ses supporters !
AS Monaco...

Revue de presse : c’est le chaos entre le RC Strasbourg et ses supporters !

Par William Tertrin
OM – PSG : un ancien Marseillais tire la sonnette d’alarme avant le Classique
Ligue 1...

OM – PSG : un ancien Marseillais tire la sonnette d’alarme avant le Classique

Par William Tertrin
Le logo de l'OL brandi avant un match au Groupama Stadium.
Mercato...

OL Mercato : les Gones annoncent une prolongation (officiel)

Par William Tertrin
FC Barcelone : le Barça confirme une mauvaise nouvelle pour le match contre le PSG
FC Barcelone...

FC Barcelone : le Barça confirme une mauvaise nouvelle pour le match contre le PSG

Par William Tertrin
Real Madrid : Mbappé brise le suspense sur sa présence au Ballon d’Or et révèle son vote
Liga...

Real Madrid : Mbappé brise le suspense sur sa présence au Ballon d’Or et révèle son vote

Par William Tertrin
ASSE : les Verts face à un Stade de Reims renforcé pour le choc de Ligue 2 !
ASSE...

ASSE : les Verts face à un Stade de Reims renforcé pour le choc de Ligue 2 !

Par William Tertrin
PSG : Luis Enrique va devoir faire face à la justice… à cause du FC Barcelone
FC Barcelone...

PSG : Luis Enrique va devoir faire face à la justice… à cause du FC Barcelone

Par William Tertrin
RC Lens – LOSC : Olivier Giroud met tout le monde au courant avant le derby !
Ligue 1...

RC Lens – LOSC : Olivier Giroud met tout le monde au courant avant le derby !

Par William Tertrin
Medhi Benatia (OM)
OM...

OM : Benatia a halluciné devant le but de Kvaratskhelia lors de PSG-Atalanta

Par William Tertrin
FC Nantes – Stade Rennais : les supporters nantais annoncent la couleur pour Rongier et Merlin
FC Nantes...

FC Nantes – Stade Rennais : les supporters nantais annoncent la couleur pour Rongier et Merlin

Par William Tertrin
PSG : le vestiaire parisien a choisi son nouveau capitaine !
Ligue 1...

PSG : le vestiaire parisien a choisi son nouveau capitaine !

Par William Tertrin
L'entraîneur de l'OL, Paulo Fonseca, saluant les supporters.
Ligue 1...

OL – Angers SCO : la compo probable de Paulo Fonseca, qui va retrouver son vestiaire

Par William Tertrin
FC Barcelone : Flick totalement sous le charme de Rashford après son doublé contre Newcastle
FC Barcelone...

FC Barcelone : Flick totalement sous le charme de Rashford après son doublé contre Newcastle

Par William Tertrin
Gonçalo Ramos (PSG)
Ligue 1...

PSG : Paris tient un nouveau Mbappé, l’OM tremble déjà ! 

Par Bastien Aubert
ASSE : Bernauer glisse un message à Horneland sur son positionnement
ASSE...

ASSE : Bernauer glisse un message à Horneland sur son positionnement

Par Laurent Hess
OL : Juninho et le foot c’est fini !
OL...

OL : Juninho et le foot c’est fini !

Par Louis Chrestian
Salma Hayek
Compétitions...

Stade Rennais : ultra-sexy, Salma Hayek met le feu pour l’indépendance du Mexique !

Par Bastien Aubert
L'entraîneur de Fenerbahçe, José Mourinho.
Ligue des champions...

Mourinho en remet une couche, il détruit Fenerbahçe !

Par Laurent Hess
Newcastle – FC Barcelone : Rashford a fait taire Saint-James’ Park et les critiques, son superbe doublé en vidéo
FC Barcelone...

Newcastle – FC Barcelone : Rashford a fait taire Saint-James’ Park et les critiques, son superbe doublé en vidéo

Par Laurent Hess
Ligue des champions : l’incroyable tifo des fans de Newcastle face au FC Barcelone (vidéo)
FC Barcelone...

Ligue des champions : l’incroyable tifo des fans de Newcastle face au FC Barcelone (vidéo)

Par Laurent Hess
LOSC : Chancel Mbemba attaque l’OM !
Ligue 1...

LOSC : Chancel Mbemba attaque l’OM !

Par Laurent Hess
OL Mercato : Georges Mikautadze songe déjà à un retour à Lyon !
Mercato...

OL Mercato : Georges Mikautadze songe déjà à un retour à Lyon !

Par William Tertrin
Leonardo Balerdi discutant avec l'arbitre du match entre le Real Madrid et l'OM.
Ligue des champions...

Polémique : le président de Fenerbahçe balance sur José Mourinho, il contre attaque !

Par Laurent Hess
Real Madrid : Xabi Alonso s’énerve après l’OM
Liga...

Real Madrid : Xabi Alonso s’énerve après l’OM

Par Laurent Hess

Vidéos

Plus de vidéos
Talkshow OL : Yattara invité spécial avant Angers, arbitrage polémique et débat sur le N°9
Ligue 1...

Talkshow OL : Yattara invité spécial avant Angers, arbitrage polémique et débat sur le N°9

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Rennes, Mercato, Ghezzal… L’été indien des Gones se poursuit
Ligue 1...

Talkshow OL : Rennes, Mercato, Ghezzal… L’été indien des Gones se poursuit

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Christophe Hutteau juge le Mercato des Gones
Ligue 1...

Talkshow OL : Christophe Hutteau juge le Mercato des Gones

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon
Ligue 1...

Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon

Par Alexandre Corboz
Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…
ASSE...

Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…

Par Louis Chrestian
Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !
Ligue 1...

Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !

Par William Tertrin
Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser
Ligue 1...

Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser

Par Alexandre Corboz
Chidozie Awaziem, Luis Castro et Matthis Abline
FC Nantes...

FC Nantes : l’équipe type de Luis Castro avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet
Igor Paixao, Roberto De Zerbi et Mason Greenwood
Ligue 1...

OM : l’équipe type de De Zerbi avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet