En conférence de presse à la veille du Classico, l’entraîneur du PSG Luis Enrique n’a pas fait de cadeau à l’OM.

À la veille d’un Classico brûlant entre le PSG et l’OM, Luis Enrique a mis de l’huile sur le feu en conférence de presse. L’Espagnol n’a pas hésité à provoquer l’OM et ses supporters tout en renvoyant Gerónimo Rulli à ses occupations estivales.

Le technicien parisien, fidèle à son style piquant, n’a pas mâché ses mots lorsqu’on lui a demandé ce qu’il pensait de l’ambiance du Vélodrome. « Je ne peux pas classer un stade. Ce que j’aime, c’est voir comment on peut calmer un stade grâce à notre qualité. Souvent, on entend plus nos 3000 ou 4000 supporters que ceux de l’équipe adverse. Parce que c’est nous qui avons le ballon », a-t-il lâché, un brin provocateur. De quoi piquer au vif le public marseillais, réputé pour être l’un des plus bouillants d’Europe.

Luis Enrique n’a toutefois pas manqué de souligner le style offensif de Roberto De Zerbi, nouvel entraîneur marseillais. « Ce sera difficile, car De Zerbi aime aussi avoir le ballon. » Une manière de reconnaître que l’OM version 2025 ne compte pas se contenter de défendre.

« Ce type de débat, c’est à la plage »

Interrogé ensuite sur la sortie de Gerónimo Rulli, qui estimait que « l’OM va affronter le meilleur PSG de l’histoire », l’Espagnol a balayé la question avec ironie : « Ce type de débat, c’est à la plage, l’été, quand tu as le temps de penser… » Avant de recentrer son discours sur le travail quotidien de ses joueurs.

En une seule conférence, Luis Enrique a réussi son double coup : galvaniser son vestiaire et tendre un piège psychologique à l’OM. Reste à voir si le Vélodrome saura répondre demain soir.