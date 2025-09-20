Parti dans la tourmente de l’Olympique de Marseille cet été, Adrien Rabiot n’a pas mis longtemps à rebondir. Arrivé au Milan AC dans les ultimes heures du mercato, le milieu français détonne déjà en Italie.

Adrien Rabiot n’a pas mis très longtemps à rebondir après son départ tumultueux de l’OM. À peine trois entraînements effectués que l’ancien Marseillais était déjà propulsé titulaire le week-end dernier face à Bologne (1-0). Aligné d’entrée, l’international tricolore (55 sélections, 6 buts) va enchaîner une deuxième titularisation ce week-end sur le terrain de l’Udinese (20h45). Un signe fort de la confiance absolue que lui accorde Max Allegri, qui l’avait déjà utilisé à 94 % du temps lors de leur passage commun à la Juventus (119 titularisations en 127 matchs).

La Gazzetta dello Sport souligne d’ailleurs que Rabiot est déjà considéré comme un pilier de l’entrejeu milanais après… un seul match. Une intégration express facilitée par une relation fusionnelle avec Allegri. « Avec lui, je peux discuter de tout, pas seulement de football. Et c’est évident : s’il m’appelle, je serai toujours prêt à échanger avec lui », avait confié le Français il y a quelques semaines.

Initialement tenté par une poursuite de son aventure marseillaise, l’ancien Parisien a finalement changé de cap après les tensions consécutives à la défaite de l’OM à Rennes. Résultat : Milan récupère un taulier au milieu, et la Serie A tremble déjà devant ce duo Allegri-Rabiot qui vise clairement un retour en Ligue des champions.