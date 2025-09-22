Classique décalé, luxe à Rome et course contre-la-montre : la folle semaine de l’OM !

Entre la réception du PSG, le ritiro à Rome, ou encore le déplacement à Strasbourg la semaine prochaine, l’OM va avoir une semaine de folie.

Le calendrier de l’Olympique de Marseille a été chamboulé par le report du Classique contre le PSG, reprogrammé lundi soir à 20h. Une modification qui entraîne toute une série d’ajustements pour le staff et les joueurs, comme le rapporte RMC Sport.

Ce dimanche, après avoir enchaîné une séance d’entraînement en fin d’après-midi à la Commanderie, les Phocéens ont pu rentrer chez eux, après avoir passé la veille en mise au vert. Leur programme s’annonce ensuite particulièrement chargé : dès la fin du match face au Paris Saint-Germain, la délégation marseillaise prendra la direction de l’Italie dans la nuit de lundi à mardi.

Un hôtel haut de gamme à Rome pour l’OM

Les Olympiens établiront leur camp de base dans le centre de Rome, où ils séjourneront trois nuits dans un hôtel haut de gamme. Les entraînements se dérouleront sur les installations du Roma City FC, pensionnaire de Serie D, mises à disposition pour l’occasion.

Jeudi soir, retour à Marseille avant de repartir dès le lendemain pour l’Alsace. Le déplacement à Strasbourg, où l’OM affrontera le Racing vendredi à 20h45, viendra clore cette semaine marathon. À noter qu’une conférence de presse devrait aussi avoir lieu dans les prochains jours, probablement en visioconférence depuis la capitale italienne.