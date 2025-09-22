OL : nouveau scandale raciste à Lyon ! 
BUT! Football Club
Logo de PSG
PSG
Logo de OM
OM
Logo de OL
OL
Logo de ASSE
ASSE
Logo de FC NANTES
FC NANTES
Logo de RC LENS
RC LENS
Logo de STADE RENNAIS
STADE RENNAIS
Logo de LOSC
LOSC
Logo de REAL MADRID
REAL MADRID
Logo de FC BARCELONE
FC BARCELONE
Logo de FRANCE
FRANCE

OM – PSG : Luis Enrique prêt à envoyer une équipe B à Marseille !

L'entraîneur du PSG, Luis Enrique, lors du match contre l'Atalanta.
Bastien Aubert
22 septembre 2025

Le report du Clasico à ce lundi soir a plongé le PSG dans une situation insolite. Coincé entre un déplacement au Vélodrome et la cérémonie du Ballon d’Or au Théâtre du Châtelet, le club de la capitale envisage sérieusement de se présenter à Marseille avec une équipe largement remaniée.

Initialement programmé dimanche soir, le choc entre l’OM et le PSG a été repoussé de 24 heures en raison des conditions météorologiques annoncées sur Marseille. Si la décision de la préfecture paraît logique du point de vue de la sécurité, elle place le champion d’Europe dans une impasse logistique et médiatique. Car lundi soir, à 20h, une partie des stars parisiennes devait être à Paris pour la cérémonie du Ballon d’Or, un rendez-vous prestigieux où plusieurs joueurs du PSG sont attendus.

Un dilemme entre prestige et terrain

Ousmane Dembélé, favori annoncé pour décrocher le Ballon d’Or, mais aussi d’autres nominés pour les trophées Kopa et Yachine, se retrouvent au cœur d’un casse-tête. Faut-il sacrifier la cérémonie et priver le club d’une vitrine médiatique mondiale ? Ou, à l’inverse, envoyer à Marseille une équipe amoindrie et prendre le risque d’un Clasico disputé sans ses stars ? Selon PSGInside-Actus, toutes les options sont actuellement étudiées par la direction parisienne. Le club assure ne pas vouloir empêcher ses joueurs de vivre ce moment historique, une récompense symbolique de leurs performances XXL en Ligue des champions et en Ligue 1 la saison passée.

Vers une équipe B au Vélodrome ?

Le scénario le plus probable serait donc de laisser certains cadres à Paris pour la cérémonie et d’aligner à Marseille une équipe mixte, composée de titulaires moins médiatisés et de jeunes en quête de temps de jeu. Luis Enrique devra trancher rapidement, dans un calendrier déjà infernal pour ses hommes.
Ce choix, s’il venait à se confirmer, donnerait un avantage certain à l’OM de Roberto De Zerbi, qui prépare ce Clasico avec gourmandise et sans contraintes similaires.

Une polémique qui ne fait que commencer

Au-delà du sportif, cette décision de la LFP interroge. Comment a-t-on pu programmer un Clasico, sommet de la Ligue 1, en même temps que la plus prestigieuse cérémonie individuelle du football mondial ? Pour beaucoup, ce rendez-vous manqué est une occasion gâchée de promouvoir le championnat français. À Paris, la colère gronde. Chez les supporters, on redoute une parodie de Clasico. Dans les bureaux du club, on dénonce en coulisses une organisation chaotique. Et à Marseille, on jubile à l’idée de recevoir un PSG peut-être privé de ses principales armes : jamais un Clasico n’aura été précédé d’un tel imbroglio.

Ligue 1OMPSG
#A la une#AVANT-MATCH#RUMEURS

Les plus lus

OL : nouveau scandale raciste à Lyon ! 
Ligue 1...

OL : nouveau scandale raciste à Lyon ! 

Par Bastien Aubert
L'entraîneur du PSG, Luis Enrique, lors du match contre l'Atalanta.
Ligue 1...

OM – PSG : Luis Enrique prêt à envoyer une équipe B à Marseille !

Par Bastien Aubert
Roland Romeyer
ASSE...

ASSE : Kilmer se sépare définitivement de Romeyer, tous ses atouts envolés !

Par Bastien Aubert
Nasser al-Khelaifi et Pablo Longoria au Parc des Princes lors d'un PSG-OM en septembre 2023.
Ligue 1...

OM – PSG : le Classico reporté, Paris crie au scandale !

Par Bastien Aubert
ASSE : deux anciens Verts allument la mèche avant le choc face à Amiens
ASSE...

ASSE : deux anciens Verts allument la mèche avant le choc face à Amiens

Par William Tertrin
Le FC Barcelone claque Getafe et revient à deux points du Real Madrid
FC Barcelone...

Le FC Barcelone claque Getafe et revient à deux points du Real Madrid

Par William Tertrin
RC Lens – LOSC : les supporters lillois ont laissé éclater leur colère après le derby
Ligue 1...

RC Lens – LOSC : les supporters lillois ont laissé éclater leur colère après le derby

Par William Tertrin
Le RC Lens a écrasé le LOSC… et Pierre Sage veut que ça devienne une habitude !
Ligue 1...

Le RC Lens a écrasé le LOSC… et Pierre Sage veut que ça devienne une habitude !

Par William Tertrin
OM – PSG : le Vélodrome frappé par la tempête, des images impressionnantes
Ligue 1...

OM – PSG : le Vélodrome frappé par la tempête, des images impressionnantes

Par William Tertrin
Le FC Barcelone déjà confronté à une décision à 28 M€ pour le mercato d’été 2026 !
FC Barcelone...

Le FC Barcelone déjà confronté à une décision à 28 M€ pour le mercato d’été 2026 !

Par William Tertrin
FC Barcelone : la compo d’Hansi Flick pour affronter Getafe
FC Barcelone...

FC Barcelone : la compo d’Hansi Flick pour affronter Getafe

Par William Tertrin
ASSE : la confusion incroyable entre Pierre Ekwah… et un ado de 16 ans
ASSE...

ASSE : la confusion incroyable entre Pierre Ekwah… et un ado de 16 ans

Par William Tertrin
OM – PSG : les révélations du préfet sur le report du Classique
Ligue 1...

OM – PSG : les révélations du préfet sur le report du Classique

Par William Tertrin
Le RC Lens s’est payé Olivier Létang avec un cadeau… signé Florian Thauvin
LOSC...

Le RC Lens s’est payé Olivier Létang avec un cadeau… signé Florian Thauvin

Par William Tertrin
Georges Mikautadze frappe fort en Liga… et envoie un gros message à l’OL
Ligue 1...

Georges Mikautadze frappe fort en Liga… et envoie un gros message à l’OL

Par William Tertrin
La joie de Youssef El-Arabi après son but lors de Nantes-Rennes.
FC Nantes...

FC Nantes : Youssef El-Arabi révèle le secret fou du comeback face au Stade Rennais

Par William Tertrin
ASSE – Reims : Irvin Cardona s’est flingué lui-même après le match
ASSE...

ASSE – Reims : Irvin Cardona s’est flingué lui-même après le match

Par William Tertrin
OM – PSG : les coulisses explosives du report du Classique
OM...

OM – PSG : les coulisses explosives du report du Classique

Par William Tertrin
RC Lens – LOSC : Florian Thauvin raconte comment il a retrouvé la flamme
LOSC...

RC Lens – LOSC : Florian Thauvin raconte comment il a retrouvé la flamme

Par William Tertrin
OM – PSG : le Classique est reporté, il aura lieu lundi… en plein Ballon d’Or !
Ligue 1...

OM – PSG : le Classique est reporté, il aura lieu lundi… en plein Ballon d’Or !

Par William Tertrin
Dean Huijsen (Real Madrid)
Mercato...

PSG Mercato : Paris a raté le nouveau crack du Real Madrid

Par Bastien Aubert
Igor Miladinovic lors d'un match amical de l'ASSE cet été.
ASSE...

ASSE : Lamba pas surpris par Miladinovic

Par Raphaël Nouet
Xabi Alonso donnant ses consignes lors de Real Madrid-Espanyol Barcelone, avec Vinicius Jr au premier plan.
Liga...

Real Madrid : Xabi Alonso calme le jeu avec Vinicius Jr

Par Raphaël Nouet
Malang Sarr en action lors du derby entre le RC Lens et le LOSC.
Ligue 1...

Après le LOSC, Malang Sarr voit grand pour le RC Lens !

Par Raphaël Nouet

Vidéos

Plus de vidéos
Talkshow OL : Yattara invité spécial avant Angers, arbitrage polémique et débat sur le N°9
Ligue 1...

Talkshow OL : Yattara invité spécial avant Angers, arbitrage polémique et débat sur le N°9

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Rennes, Mercato, Ghezzal… L’été indien des Gones se poursuit
Ligue 1...

Talkshow OL : Rennes, Mercato, Ghezzal… L’été indien des Gones se poursuit

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Christophe Hutteau juge le Mercato des Gones
Ligue 1...

Talkshow OL : Christophe Hutteau juge le Mercato des Gones

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon
Ligue 1...

Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon

Par Alexandre Corboz
Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…
ASSE...

Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…

Par Louis Chrestian
Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !
Ligue 1...

Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !

Par William Tertrin
Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser
Ligue 1...

Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser

Par Alexandre Corboz
Chidozie Awaziem, Luis Castro et Matthis Abline
FC Nantes...

FC Nantes : l’équipe type de Luis Castro avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet
Igor Paixao, Roberto De Zerbi et Mason Greenwood
Ligue 1...

OM : l’équipe type de De Zerbi avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet