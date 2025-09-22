Le report du Clasico à ce lundi soir a plongé le PSG dans une situation insolite. Coincé entre un déplacement au Vélodrome et la cérémonie du Ballon d’Or au Théâtre du Châtelet, le club de la capitale envisage sérieusement de se présenter à Marseille avec une équipe largement remaniée.

Initialement programmé dimanche soir, le choc entre l’OM et le PSG a été repoussé de 24 heures en raison des conditions météorologiques annoncées sur Marseille. Si la décision de la préfecture paraît logique du point de vue de la sécurité, elle place le champion d’Europe dans une impasse logistique et médiatique. Car lundi soir, à 20h, une partie des stars parisiennes devait être à Paris pour la cérémonie du Ballon d’Or, un rendez-vous prestigieux où plusieurs joueurs du PSG sont attendus.

Un dilemme entre prestige et terrain

Ousmane Dembélé, favori annoncé pour décrocher le Ballon d’Or, mais aussi d’autres nominés pour les trophées Kopa et Yachine, se retrouvent au cœur d’un casse-tête. Faut-il sacrifier la cérémonie et priver le club d’une vitrine médiatique mondiale ? Ou, à l’inverse, envoyer à Marseille une équipe amoindrie et prendre le risque d’un Clasico disputé sans ses stars ? Selon PSGInside-Actus, toutes les options sont actuellement étudiées par la direction parisienne. Le club assure ne pas vouloir empêcher ses joueurs de vivre ce moment historique, une récompense symbolique de leurs performances XXL en Ligue des champions et en Ligue 1 la saison passée.

Vers une équipe B au Vélodrome ?

Le scénario le plus probable serait donc de laisser certains cadres à Paris pour la cérémonie et d’aligner à Marseille une équipe mixte, composée de titulaires moins médiatisés et de jeunes en quête de temps de jeu. Luis Enrique devra trancher rapidement, dans un calendrier déjà infernal pour ses hommes.

Ce choix, s’il venait à se confirmer, donnerait un avantage certain à l’OM de Roberto De Zerbi, qui prépare ce Clasico avec gourmandise et sans contraintes similaires.

Une polémique qui ne fait que commencer

Au-delà du sportif, cette décision de la LFP interroge. Comment a-t-on pu programmer un Clasico, sommet de la Ligue 1, en même temps que la plus prestigieuse cérémonie individuelle du football mondial ? Pour beaucoup, ce rendez-vous manqué est une occasion gâchée de promouvoir le championnat français. À Paris, la colère gronde. Chez les supporters, on redoute une parodie de Clasico. Dans les bureaux du club, on dénonce en coulisses une organisation chaotique. Et à Marseille, on jubile à l’idée de recevoir un PSG peut-être privé de ses principales armes : jamais un Clasico n’aura été précédé d’un tel imbroglio.