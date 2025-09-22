Le report du Classico entre l’Olympique de Marseille et le PSG a provoqué une véritable polémique, et Daniel Riolo n’a pas hésité à prendre position dans son émission After Foot sur RMC.

La décision de la LFP de reporter le Classico entre l’OM et le PSG, de dimanche à lundi à cause de la météo, fait couler beaucoup d’encre. Le plus véhément à réagit n’est autre que Daniel Riolo. Le chroniqueur a fustigé le club de la capitale pour sa gestion de la situation et la proposition avancée pour décaler le match.

Un manque de respect flagrant, selon Riolo

Pour Riolo, le PSG a totalement manqué de considération envers les supporters et la valeur du Clasico. « Ce qu’a proposé le PSG… c’est une honte. Cette proposition-là, elle est d’un manque de respect total. Ça veut dire que tu te fous complètement de la valeur de ce match. Ça veut dire que tu te fous de savoir si les supporters de l’équipe qui t’accueille vont venir, vont devoir poser un jour de congé, ou ne vont pas pouvoir venir, parce que ce n’est pas un horaire de match, 15h ou 17h en semaine, un lundi », a-t-il tonné sur RMC Sport.

Une priorité affichée sur le Ballon d’Or

Selon le chroniqueur, cette proposition traduit un message clair du PSG : le club met sa propre visibilité et celle de ses joueurs à l’occasion du Ballon d’Or au-dessus de tout, y compris de l’importance sportive et émotionnelle d’un Clasico : « Le seul truc qui nous importe, nous, c’est la cérémonie du Ballon d’Or. Voilà le message qui a été envoyé avec cette proposition. »

Les critiques de Riolo relancent le débat sur la place des clubs face aux supporters et la gestion des calendriers exceptionnels. Sur les réseaux sociaux, nombreux sont ceux à dénoncer le manque de prise en compte de l’expérience des fans et à questionner la crédibilité de décisions prises uniquement pour des raisons médiatiques. Ce soir, sur le terrain, l’attention ne portera pas seulement sur les joueurs, mais aussi sur les choix stratégiques et logistiques du club de la capitale.